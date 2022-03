“El día que sales lo gastas en gasoil; se está pagando para trabajar”

–¿Cree que la flota aguantará trabajando con estos precios del gasoil hasta el día 21?

–Muchos ya están parados y algunos están parando ahora. No es lo mismo un barco pequeño que uno los grandes, pero no sé cómo se va a aguantar. Lo vamos a intentar, pero en las otras comunidades parece que también llegaron a la misma postura, por lo menos en Asturias.

–¿Qué le reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?

–Que tiene que hacer como Italia o Francia, que se reunieron ya con sus sectores. El ministro [Luis Planas] no se dignó a sentarse con nosotros. Parece que cada vez que hay un problema que no hay soluciones, pero entre unos y otros se puede llegar a un acuerdo y que nos puedan echar una mano. Que nos digan qué se puede hacer y qué no, porque nos vamos a ahogar.

–¿Cómo vive la bajura la crisis?

–Los armadores bajura son los más pobres y por lo tanto es a los que más afecta. Hay muchos que pueden meter gasolina, pero también se disparó. Es inviable totalmente. La gente está muy desanimada. Aquí en Ribeira no ganas para salir, porque además con mal tiempo ya hay pocas capturas y el día que sales lo pagas en gasóleo. Se está pagando para trabajar.

–¿Lo han intentado con la Consellería do Mar?

–De momento no tuvimos reunión. No hablamos con la Consellería do Mar porque es algo del Gobierno central, pero la Xunta ya estaba intentando que no nos quitaran los impuestos para el gasóleo. Va a ser una decadencia tanto en el mar como en la tierra, en el transporte, la industria… No se dignan ni a quitarnos los impuestos y que pueda seguir habiendo alimentos como el pescado.

–Hablan de tomar más medidas si después del 21 todo sigue igual, ¿a qué se refieren?

–Se decidirá sobre la marcha, pero igual alguna movilización. Eso ya se mirará. El martes hay reunión de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y Cepesca con la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, a ver si de ahí sale algo. Pero Villauriz no podrá decirnos nada. Hace dos días estuvimos en Madrid, por el tema de la eólica, y allí le dije a los partidos en el Congreso que avisaran al Gobierno porque íbamos a tomar esta decisión. No se dignaron a llamarnos. No nos tienen miedo. Igual somos demasiado blandos.