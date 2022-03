Dos pesqueros de capital gallego, en el limbo por la guerra de Ucrania

Forman parte de la estampa habitual del muelle de descarga de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas. Aunque los nombres en cirílico que porta en el casco puedan despistar, los pesqueros Severnaya Zemlya y Novaya Zemlya son viejos conocidos para la pesca gallega. Construidos en Armón Vigo y Astilleros Gondán como Playa de Arneles y Arneles, respectivamente, en el año 2007 fueron exportados y rebautizados.

En su matrícula figura, a día de hoy, una ciudad rusa como puerto base: Murmansk. Los opera la compañía Zakharov Vaqueiro, con sede en esa misma localización, y participada por una de las armadoras de mayor arraigo en el sector. Se trata de la viguesa Pesquera Vaqueiro, con amplísima trayectoria en los caladeros de Gran Sol o NAFO. El suyo es un caso particular: no hay más unidades de pesca de capital gallego bajo pabellón ruso y, por tanto, en riesgo de quedar sin acceso tanto a puertos españoles como a aguas jurisdiccionales comunitarias.

En la madrugada del pasado lunes, la Comisión Europea acordó cerrar el tráfico aéreo a las aerolíneas de la Federación Rusa, en respuesta a la invasión militar ordenada por Vladimir Putin en Ucrania. El Gobierno español ha pedido ir más allá con nuevas medidas. “Entre las que está estudiando aplicar –concreta el Ministerio de Transportes–, se encuentran algunas como prohibir el acceso de buques rusos a nuestros puertos, la prohibición de suministrarles combustible o avituallamiento en puertos españoles”.

Pero ni en el sector –los dos pesqueros están adscritos a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI)– ni en el Ejecutivo central saben en qué medida podría afectar este veto a los antiguos Playa de Arneles y Arneles. “Habrá que esperar a la decisión, con sus especificaciones correspondientes, emanada del acuerdo de la Unión Europea”, indicó a FARO un portavoz de la cartera que preside Raquel Sánchez. Que se habiliten excepciones para casos como éste es, ahora mismo, una incógnita.

El 25 de febrero se impusieron restricciones en los aeropuertos y ayer se reforzaron medidas con el cierre de nuestro espacio aéreo a las compañías rusas.



Buscamos el bloqueo económico de Rusia mediante sanciones. pic.twitter.com/3wqMhKMg62 — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) 28 de febrero de 2022

Si prospera la propuesta española tanto el Severnaya Zemlya como el Novaya Zemlya no solo no podrán descargar sus capturas en puertos comunitarios, sino que tampoco podrán entrar en las 200 millas territoriales de los estados ribereños. Los puertos británicos no serán una alternativa: Downing Street ya tomó esta misma decisión el lunes. “Dada la acción ejecutada por Putin en Ucrania –publicó en Twitter su ministro de Transportes, Grant Shapps–, he dejado claro que estos barcos NO son bienvenidos aquí”.