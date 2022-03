Segunda reunión en apenas cinco días entre los responsables de la Delegación del Gobierno en Galicia y los familiares del Villa de Pitanxo. Si es pasado jueves el objetivo era analizar un posible operativo de búsqueda del buque hundido y de los 12 marineros desaparecidos, en la de ayer estaban sobre la mesa las prestaciones que corresponden a las víctimas y cómo acceder a ellas de la forma más rápida y ágil para las familias.

Fueron convocados allegados de los desaparecidos y de los fallecidos cuyos cuerpos pudieron ser recuperados. Según el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el encuentro contó con la presencia de responsables del Instituto Social de la Marina, de la Seguridad Social y de la Policía Nacional (Brigada de Extranjería). Se trasladó a las familias toda la información sobre las “prestaciones a su disposición” y se les facilitaron “contactos directos” con los responsables de estos entes ante los que se han de tramitar dichas solicitudes. Según Miñones, aunque el plazo para la declaración de fallecimiento es de 90 días, el objetivo es agilizar al máximo la tramitación y para ello se abre esta especie de ventanilla directa para las víctimas que no deberán pedir cita previa y que tendrán comunicación directa con las oficinas encargadas de las prestaciones, tanto en Marín como en el resto de localidades en las que residen las familias.

Todo ello sin olvidar a de algunos de los tripulantes de nacionalidad peruana que no están en Galicia. Miñones explicó que han mantenido contactos con el cónsul de Perú para agilizar los trámites sin necesidad de trasladarse a España. Para ello, solicitan la “implicación de la Xunta” al dar respuesta a las demandas de estas familias. Según Miñones y los propios afectados pueden iniciar ya los trámites a través de la mutua Fremap y el ISM será el encargado del abono de las prestaciones.

La Fiscalía de Galicia también confirmó que ha remitido al juzgado de instrucción número 2 de Vigo la petición de la declaración de fallecimiento. El TSXG indicó que ya está “toda la documentación necesaria presentada” y que ahora resta que la secretaria judicial la revise y proceda a la firma de las declaraciones de fallecimiento, necesarias para la tramitación de prestaciones de orfandad o viudedad.

Algunos afectados reconocen que estudian acudir a la vía judicial para “saber toda la verdad”

Por el momento, la investigación iniciada por el CIAIM (dependiente del Ministerio de Transportes) es la única en marcha en torno al naufragio del Villa de Pitanxo. A nivel judicial se han abierto únicamente las diligencias para la declaración del fallecimiento de los desaparecidos. En cuanto a la investigación del CIAIM, el delegado del Gobierno confirmó que una vez recopilada toda la documentación sobre el buque, su posición en el momento de naufragio o la recopilación de documentación del gobierno canadiense, entre otras; esta semana comenzará la toma de la declaraciones. La delegación del Gobierno sigue facilitando toda la información solicitada a las familias. Hay alguna, como la de la caja azul, que están a la espera de si es “confidencial” y afecta a la investigación para decidir si se le entrega o no a los afectados. Miñones asegura que se les irá informando sobre el avance de la investigación del CIAIM. De todas formas, Carolina Arévalo, esposa de Jonathan Calderón, desparecido, confirmó que algunas familias están valorando acudir a la vía judicial para abrir también una investigación: “Es algo que se está estudiando y que no es fácil valorarlo”, explicó. Añadió que “el objetivo sería que se sepa la verdad, el motivo y los hechos del accidente”, aunque prefirió no profundizar más sobre este aspecto por el momento.