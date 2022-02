La búsqueda del “Villa de Pitanxo” acumula siete días parada y sin noticias del Gobierno

Desde que Canadá anunció la suspensión definitiva de la búsqueda de los tripulantes del Villa de Pitanxo hace una semana tan solo la flota pesquera que trabaja en la zona ha realizado las labores que, como denuncian, no les corresponde. El buque de Marín que naufragó el martes de la semana pasada en aguas de Terranova está en una zona acotada, pero no determinada, y 12 de los 24 hombres que formaban parte de su dotación todavía no han aparecido, motivo por el que las familias demandan reanudar los rastreros sea como sea, pese a ser conscientes de las dificultades de localizar a sus seres queridos. Esto llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a prometer a las familias que se haría todo lo posible por volver a peinar la zona, pero siete días después sigue sin haber noticias. Ni España ni Canadá retoman por el momento el rastreo tanto de los tripulantes como del propio pecio, cuya localización exacta se desconoce.

El barco naufragó a 450 kilómetros al este de la capital de Terranova, St. John’s, a donde fueron llevados tanto los tres rescatados como los cuerpos de los nueve fallecidos localizados. En las primeras horas desde el suceso, fueron los guarda costas canadienses los que, en contacto con Salvamento Marítimo, desplegaron un helicóptero, un avión y una patrullera para ayudar en la búsqueda a la flota pesquera, que llegó a ser de ocho unidades. Sin embargo, coincidiendo con la llegada del mal tiempo y del agotamiento de los plazos del país norteamericano para llevar a cabo las tareas de búsqueda y rescate (en aguas internacionales, además) se decidió dar por cerrado el rastreo. Desde entonces, las únicas unidades que se desplegaron sobre la zona fueron seis pesqueros, cuatro gallegos (Playa Menduiña Dos, que fue el que rescató a los tres supervivientes, Eirado do Costal, Río Caxil y Ana Gandón) y dos lusos que entre el martes y ayer decidieron arrimar el hombro aprovechando una ventana de buen tiempo en la zona que, por desgracia, concluyó ayer con la llegada de un nuevo temporal. Canadá suspende el operativo del “Villa de Pitanxo” solo 37 horas después del naufragio Si bien desde Madrid se aceleró toda la burocracia necesaria para la repatriación, se envió un avión militar para poder retornar a rescatados y fallecidos o se mantuvo contacto con Canadá para “aprovechar cualquier ventana de oportunidad” que permita retomar la búsqueda, por el momento no se ha desplegado ningún medio en la zona. Ni un buque de Salvamento, ni una patrullera de la Armada ni tampoco un oceanográfico. El hijo de uno de los desaparecidos, Kevin González (su padre era Fernando González, primer oficial de máquinas), explicó el martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les trasladó a los familiares que España intentará poner esos medios. Este periódico intentó sin éxito conseguir una respuesta por parte de los ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Ciencia o Pesca. Salvo este último, la mayoría (de los que respondieron) derivaron la consulta a la Secretaría de Estado de Comunicación, que por el momento tampoco se ha pronunciado. En lo que respecta al Ministerio dirigido por Luis Planas, que está en contacto con las armadoras de los pesqueros desplegados en la zona y que se reunió en Vigo con los responsables del buque siniestrado, Grupo Nores, se aportó luz sobre las posibilidades de enviar los buques que gestiona. En concreto, desde Pesca explicaron que ninguno de los dos oceanográficos se podrían desplazar. Ni el Miguel Oliver, con problemas técnicos en Cádiz, ni el Vizconde de Eza, en Vigo, podrían operar allí para estas labores. De hecho, solo este último se desplaza a Terranova para investigaciones científicas, pero solo en verano, cuando hay buen tiempo. En cuanto al buque-escuela Intermares, que gestiona con la Armada y que está en Ferrol, las características para las que fue construido también le impedirían desplazarse allí.