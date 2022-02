De patrón a patrón: cómo superar lo insuperable

Vigo despertó conmocionada el 1 de abril de 2014. El Mar de Marín, un arrastrero de litoral de 27 metros de eslora, impactaba de madrugada y en plena ría con el mercante Baltic Breeze, un gigante de 164 metros de eslora que arrolló al pesquero, produciéndole una vía de agua y el posterior hundimiento. Cinco marineros perdieron la vida en el siniestro (Hassam Boudra, Alejandro García Castro, Carlos Santos Villar, Manuel Domínguez Mallo y Alexander Nketiah) y otros tantos pudieron salvarse en la que era la mayor tragedia de las Rías Baixas en 10 años. Entre los supervivientes se encontraba el patrón de la embarcación, Francisco Javier Pazos Sanjorge. Vasco, como es conocido por sus allegados, explica para FARO lo que pasa por la cabeza de alguien que dirige una embarcación que naufraga dejando víctimas mortales, lo que ayuda a intentar dejar atrás la tragedia y lo que pueden estar viviendo los tres rescatados del Villa de Pitanxo. “La gente debería ser más comprensiva; tienen que estar desechos mentalmente porque son muchos los compañeros que se quedaron atrás”, lamenta.

El patrón de Marín explica que en su caso lo que intentó desde el primer momento fue “dejar atrás” el accidente, para lo que se centró en el trabajo. Tan solo tres meses después de la tragedia decidió volver a pescar. “Mi mujer me pedía que no fuese al mar de nuevo, pero no esperé; tenía que hacerlo”, comenta. Actualmente a los mandos del Nuevo San Cibrán, otro arrastrero de litoral también de 27 metros, Vasco recuerda que al principio se hizo difícil a bordo, porque “no dormía, estaba con miedo en el barco si escoraba...”.

Aunque trabajar en el mar, donde lleva desde los 16 años, le ayudó a recomponerse tras el naufragio y la presión mediática que supuso, el patrón reconoce que no fue nada fácil. “Al día siguiente tuve un ataque de ansiedad brutal; andaba llorando por las calles”, recuerda Vasco, que señala que “los primeros seis meses fueron muy duros”. “Al final ellos son como tu familia, vives con ellos y pasas más tiempo allí [en el barco] que con tu mujer o tus hijos”, comenta. De hecho, tiene a uno de sus compañeros, de los más cercanos, siempre presente. “A Mallito [Manuel Domínguez Mallo, marinero fallecido] lo tengo al lado de la Virgen del Carmen, en el barco. El día que me jubile me lo llevaré conmigo”, dice.

Momento crítico

Pazos Sanjorge comenta que al principio se dan los momentos más complicados, cuando la atención se centra sobre los supervivientes de la tragedia, especialmente sobre los mandos, y se suceden las declaraciones, la persecución de las cámaras y los comentarios que llegan también desde fuera del sector pesquero. “La gente va a desbarrar lo que quiera sobre el accidente”, lamenta.

A su juicio, se están realizando análisis y manifestaciones tanto en prensa como en redes sociales que “no tienen sentido”. “La gente desfasa y estoy alucinando con lo que se está diciendo; se está poniendo a parir a los patrones”, apunta Vasco. “Aquí sabe dios que pasó [apuntaba antes de conocerse la versión ofrecida por la armadora, sobre la parada del motor principal del buque], porque hasta que hablen nadie lo va a saber”, añade.

“El patrón [del Villa de Pitanxo, Juan Padín] tiene que estar hundido y la verdad es que lo compadezco”, señala, “aunque los tres tienen que estar pasándolo mal porque por desgracia son muchos los que no se encontraron”.

Pasar página

En situaciones como estas, dar con la tecla para poder pasar página es difícil y cada persona puede encontrar una forma diferente para tratar de superarlo. Para el patrón del Mar de Marín, el principio del remedio llegó de la mano del trabajo. Es decir, de volver a ponerse a los mandos de un buque. “Yo no fui al psicólogo, por ejemplo, lo que hice fue tirar para adelante y pensar que tenía a dos hijos que mantener”, recalca.

Para Vasco, si Padín quiere regresar al mar algún día, “debería hacerlo cuanto antes”. “Cuanto más tarde es peor, porque se hace más difícil volver”, apunta. De hecho, recuerda que algunos de los supervivientes del naufragio de la ría de Vigo decidieron poner punto y final a su vida en la pesca. “El contramaestre [Juan Ramón Santiago Torres], por ejemplo, dejó el mar después de aquello”, explica, “el biólogo [Nicolás Mira Curat] también”.

Un suceso trágico

A diferencia del caso del Villa de Pitanxo, en el momento del abordaje entre el carguero y el pesquero, Vasco, que actualmente tiene 54 años, descansaba en su camarote. El segundo patrón, Alejandro García, estaba al frente del barco mientras salía de la ría.

La investigación posterior realizada por la Ciaim (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) y publicada en 2016 concluía que García, fallecido junto a los otros cuatro tripulantes, tuvo “un error” y “evaluó incorrectamente la situación” del carguero y que, además, el pesquero operaba con una cartografía náutica electrónica desactualizada.

En una entrevista concedida a FARO un año después del siniestro en la ría de Vigo, el patrón explicaba que el accidente en el que se vio envuelto hubiera sido “evitable” tanto por parte del mercante como del arrastrero. De hecho, recalcaba que “algo” debió haber hecho dudar al segundo patrón para invadir el canal de navegación del carguero, en alusión a las luces de navegación. Recalcaba entonces que Alejandro García “era un patrón veterano”. “Yo dormía muy tranquilo porque sabía hacer su trabajo y era responsable”, resume.