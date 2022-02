Las tragedias son siempre más duras para los de abajo. La familia More ha perdido a tres seres queridos en el naufragio del Villa de Pitanxo en aguas de Terranova: Dieguito More, Daniel More y Edwin Córdova, este último todavía desaparecido. De familia humilde, los padres de Diego y su abuela están ahora tratando de recaudar fondos para poder sufragar el viaje desde Perú hasta Galicia para poder asistir al funeral que se celebrará en los próximos días en la parroquia de Aldán, en Cangas do Morrazo. A día de hoy, los precios de esos billetes de avión superan los 1.400 euros, a lo que habría que añadirle todos los gastos derivados de la estancia en Galicia.

En conversación con este periódico, el padre de Diego, hermano de Daniel y tío de Edwin, Jose More Valladares, manifiesta estar “desesperado” por la situación extrema que está viviendo la familia desde el otro lado del atlántico. “Necesitamos que se nos ayude a viajar”, reclama Jose, que hace un llamamiento a las administraciones españolas y peruanas para que les ayuden con la compra de los vuelos: “Sin los billetes no podemos conseguir el permiso para viajar”. More también afea que la empresa armadora Grupo Nores no se haya puesto en contacto todavía con ellos: “Estamos desamparados”. Tal es la ausencia de apoyo por parte de todas las administraciones involucradas que son ellos mismos y sus vecinos en Perú los que están tratando de organizarse para generar una red de apoyo. De hecho, el principal canal de comunicación con España se ha establecido gracias a que los vecinos de Jose More se han puesto en contacto con Luisi Motta, presidenta del colectivo Madres Latinas afincado en Vigo: “Ojalá aparezcan más cuerpos de los desaparecidos en alta mar. Oramos por ellos y sus familias, es lo que nos queda”, lamenta Motta. Ante la falta de escucha de las instituciones, una familiar de los More ha creado una campaña de recaudación de fondos en Gofoundme para sufragar los gastos que la Administración parece no tener en cuenta. ”La armadora siempre se ha mantenido callada o diciendo que necesitan reconocer los cuerpos y no dando una respuesta definitiva. Las promesas de ayuda que se dieron a la familia no se cumplen y nos vemos en la necesidad de buscar donaciones”, explica la organizadora Carmen More. Gracias a la movilización del Concello de Cangas, los cuerpos de Diego y Daniel serán enterrados en el cementerio de Aldán. “Juan decidió viajar para conseguir lo mejor para su familia” Bernardina Sandoval de Frías es la madre de Juan Martín Frías. Es su único hijo. El joven nunca había trabajado embarcado. “Su empleo siempre había sido de tierra, en astilleros”. Perdió el empleo durante la pandemia, y fue entonces cuando “decidió viajar para conseguir lo mejor para su familia”. Lo hizo a bordo del Villa de Pitanxo, que naufragó el pasado día 15 a unas 250 millas de Terranova. Es uno de los tripulantes que permanecen desaparecidos. “Tiene un niño de ocho años y una niña de cuatro. Y el hijo pregunta que por qué su papá no llama. Hace tres días que no llama”. lo quiero de regreso conmigo. Lo necesito”. A 9.200 kilómetros de distancia, en Callao, Bernardina pide ayuda para volar a Marín. “Estoy esperando su regreso, lo quiero de regreso conmigo. Lo necesito”. En un mensaje descarnado, emitido por Callao TV, la madre de este marinero quiere “esperar” a Juan Frías junto a la esposa de éste. “Cuando regrese tengo que cuidarlo. Está su señora allí, pero yo soy su mamá. Tengo que viajar para que, cuando llegue mi hijo, poderlo abrazar”. “Su hijo pregunta que por qué su papá no llama”