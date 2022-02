“¿Y los demás dónde están?”

Cuentan marineros que en Canadá no existe el culto por los muertos en el mar que sí empapa a otras muchas comunidades. Que no comprenden la necesidad vital de velarlos. De despedirse desde la permisividad de lo físico. De ser incapaces de forjar un duelo sin esa relativa cercanía del saber dónde está. Y es lo que imploran las familias de los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo: que regrese algo a lo que decir adiós.

“¿Los demás dónde están?”. La pregunta la lanza Luisi Motta, que no solo es presidenta de Madres Latinas, pilar de hormigón para decenas de familias en el área de Vigo. Hoy es una amiga rota por la pérdida de William Pérez, Miguel Lumbres o Dieguito More. Los cadáveres de los tres fueron identificados ayer en San Juan de Terranova. Pero hay doce que no están.

La comunidad peruana, que lleva varias noches velando por la memoria de los tripulantes, organizó ayer una ceremonia en su recuerdo y por ese regreso. Primero, con una misa en la parroquia del Perpetuo Socorro; después, arrojando flores al mar. “Fue muy sentida, hemos cantado y llorado”.

En el muelle de O Berbés la emoción cortaba la piel.

– ¡William! –, exclamaban.

– ¡Presente! –, respondían.

Y, así, con los demás.

“Nos hemos sentido arropados”, cuenta, agradecida por la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña. “Nos donó una corona muy bonita”. Luisi Motta cuenta y piensa en alto los nombres de todos, pero también los de sus hijos, padres o parejas. “Miguel tiene un hijo estudiando aquí, en la Universidad de Vigo. Hay niños muy pequeños, en la pubertad. Ahora todo se queda en stand by”. La edil de Política Social, Yolanda Aguiar, ya se puso a disposición de las familias. “Edwin [Córdova Salinas] tenía cuatro hijos, uno de pocos meses. Su esposa se queda mirando al techo”.

Aunque asentados en Galicia desde hace hasta dos décadas, la mayoría de las familias de los marineros nacidos en Perú están en el país sudamericano, con enormes dificultades para viajar. William Pérez ya había mostrado su deseo de que lo enterraran en su Juanjuí natal, y Rogelio Franco Damazo también recibirá sepelio en este país. Pero otros lo harán en Cangas o Marín. La comunidad peruana pide ayudas para que los suyos puedan volar a España. Como Bernardina Sandoval, la madre de Juan Juansito Martín, casado en el Morrazo y con dos hijos. “Los padres de Diego [More Vega] están en Lima, les cuesta mucho sacar el pasaporte. Quieren venir”, explica Motta. La presidenta de Madres Latinas sugiere al Gobierno que, si han de llevar los cuerpos de William y Rogelio a Perú, que en el vuelo de regreso a España puedan viajar esas familias de la tripulación. De lo contrario, baraja ya campañas para sufragar los billetes.