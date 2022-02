Los supervivientes del naufragio del 'Villa de Pitanxo' ya descansan en un hotel tras abandonar a última hora de ayer -horario español- el 'Playa Menduiña Dos' en el que llegaron al puerto canadiense de San Juan de Terranova junto a siete cadáveres, ya identificados.

Juan Padín, Samuel Kwesi y Eduardo Rial han comentado que se encuentran muy cansados y con ganas de regresar a sus casas. Volverán a Galicia a bordo de un avión fletado por el Ejército que parte hoy a las 10.00 horas desde la base militar de Zaragoza. También viajarán en él los cuerpos de los difuntos, a los que ayer se les practicó un reconocimiento en un hospital de Canadá. El viernes ya habían arribado a tierra otros dos cuerpos sin vida en otro buque.

Los supervivientes del #VilladePitanxo ya en #Terranova. Con buen aspecto físico pero muy abatidos.

En las próximas horas llegará el avión militar para repatriar a las víctimas. pic.twitter.com/RpIV2aTwMZ — Almudena Ariza (@almuariza) 19 de febrero de 2022

Los cadáveres identificados son los de Fernando Santomé (cocinero), Daniel More (marinero), Miguel Lumbres (marinero), Rogelio Franco (marmitón), Juan Antonio Cordero (primer oficial), Diego More (marinero), William Pérez (marinero), Ricardo Cruz (engrasador) y Apaanah Pelungo (marinero). Podrán ser velados y enterrados, a lo que aspiran también las familias de los doce desaparecidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que se retomarán los trabajos de búsqueda en la zona del naufragio, a unas 250 millas de la costa de Terranova, cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

Eso sí, no existe, de momento, ningún medio adscrito para esta tarea, en España o en Canadá. Sánchez apuntó que su homólogo en el país, Justin Trudeau, se avino a colaborar en el operativo. En la central de rescate de Halifax, que coordinó la primera búsqueda –abarcó unas 900 millas cuadradas durante 37 horas de despliegue–, no consta ninguna decisión al respecto. “No hemos recibido ningún aviso sobre esto (not been advised of this)”, respondió a FARO un portavoz de esta entidad, adscrita a la Armada canadiense.