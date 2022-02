El segundo naufragio de quien dudó volver

Roberto Arias García tenía 24 años cuando sufrió un naufragio frente a las costas de Irlanda. Menudo, con el pelo ensortijado y la mirada entregada a la luz, su imagen a brazos de dos operarios de rescate fue como una ensoñación. No solo para sí mismo – “aún no me creo que siga con vida”–, sino para las gentes del mar.

El arrastrero Arosa se había hundido entre montañas de diez metros y a trece millas de la costa. Iban 13 marineros a bordo; solo sobrevivió él, que fue arrastrado hasta que fue localizado por un helicóptero de salvamento. Y fue cuando aseguró que, si podía, no volvería a alta mar. Y así lo contó entonces, en el año 2000, a FARO. –No es justo, la mar no es justa. Te pasas toda la vida dentro de un cascarón en medio del océano y luego, a la mínima de cambio, te vas para el fondo del mar. Esta vez me ha tocado a mí vivir para contarlo, pero la próxima podré correr la misma suerte que ellos. – ¿Aún le quedan ganas de volver al mar? –Dudo que vuelva. Aunque esto lo digo ahora, en caliente, y después de pasar un auténtico calvario. Otra cosa es cuando llegue a Marín. Necesito trabajar y mi profesión es la de marinero. Qué se le va a hacer. Tuvo que regresar a bordo. Roberto Arias es uno de los desaparecidos en el hundimiento del Villa de Pitanxo, frente a las costas de Isla de Terranova. – ¿Cómo se siente? – He vuelto a nacer. Lo mío es un milagro, un milagro con letras mayúsculas, un milagro que, desgraciadamente, no tocó al resto de mis compañeros. No hubo milagro esta vez para este marinero de Marín (Loira). El operativo de búsqueda en la zona del naufragio, a unas 250 millas mar adentro, quedó ayer suspendido por las malas condiciones meteorológicas. – ¿En algún momento perdió el conocimiento? — ¡Es que no lo sé! Al principio me motivaba pensando que superaba una ola, y la siguiente, y así durante un tiempo. Pero al final, sufrí tanto en el agua, pasé tanto dolor, que incluso le llegué a gritar al mar: “¡Venga, mátame de una vez! Quiero saber cómo es esto de morir ahogándose”. No sabía ni quién era ni qué coño estaba haciendo, allí, ni hacia a dónde iba. Solo quería que acabara el martirio de una puñetera vez. Para la familia de Ricardo Arias, la esperanza reside en su localización, como sucedió aquella noche de tormenta de hace más de veinte años.