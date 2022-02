El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudió ayer a la Autoridad Portuaria de Marín para reunirse con representantes de la empresa armadora, los alcaldes de Marín, Cangas y Bueu y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, acerca de la situación de los 24 tripulantes del pesquero Villa de Pitanxo, hundido a 250 millas de la isla canadiense de Terranova en la madrugada del martes.

Tras el encuentro, el jefe del Gobierno autonómico recalcó que se ha acordado la puesta en marcha de un protocolo similar al que fue activado tras el accidente ferroviario de Angrois de 2013, en el que serán los psicólogos “de la Comunidad Autónoma, a los que se podrán añadir los de la Cruz Roja” los que pongan en conocimiento de la situación a las familias de las víctimas, asistiendo en todo momento a los allegados en el proceso de luto. La Cruz Roja ya atendía estos días a los allegados.

“A medida que tengamos información y confirmación legal y oficial de las personas que hayan perdido la vida y si se rescata a algún fallecido más, serán los psicólogos los que confirmen el fallecimiento a las familias”, aseguró el presidente autonómico.

En cuanto al estado actual de los tripulantes que se encuentran con vida, Feijóo no pudo confirmar más detalles de su condición, limitándose a afirmar que los tres “están conscientes”. “Hay que reconocer que son personas muy fuertes, ya que es difícil mantenerse con vida dada la temperatura del agua y el riesgo de hipotermia”, explicó

Sobre el hundimiento, el presidente de la Xunta quiso recalcar las “condiciones de mar absolutamente adversas” a las que se enfrentó el Villa de Pitanxo, “dada la temperatura del agua, las olas y un océano especialmente dificultoso, tanto para la supervivencia como para el rescate”.

Por otro lado, también hizo referencia al contexto que en las últimas horas se ha ido conociendo sobre el hundimiento. “Estamos hablando de un gran barco, de más de 50 metros de eslora, que se ha hundido, en el que la tripulación estaba formada por excelentes marineros, buenos patrones y profesionales de la navegación“, explicó Feijóo.

Minutos antes, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, calificaba la jornada como un “día muy triste para el mundo del mar, para Galicia y España”, tras reunirse con las familias y los representantes del grupo armador propietario del barco para trasladarles sus condolencias y poner en conocimiento la información obtenida hasta el momento.

“Hemos querido trasladarle el cariño de todos los gallegos y las gallegas a las familias y al armador. Desde que hemos tenido conocimiento de la situación, nuestro objetivo prioritario ahora es poder trasladarle a las familias la información directa”, señaló Miñones, que, por otro lado, incidió en que se está ampliando el número de embarcaciones que se van a sumar a las labores de búsqueda.

La situación del rescate, compleja en varios frentes

Después de reunirse con los alcaldes de la zona y otras autoridades en representación del Gobierno Central, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo referencia a la misión de rescate de los marineros que todavía se encuentran desaparecidos a más de 250 millas de la isla de Terranova tras el hundimiento del Villa de Pitanxo. “Es una situación compleja, que no depende del salvamento marítimo español. Estamos en aguas NAFO –Noroeste Atlántico– y el embajador de España en Canadá está trabajando con las autoridades canadienses”, explicó Feijóo, que calificó de “muy dificultoso” el estado actual del mar en aquella zona, con escasa visibilidad y un oleaje peligroso. Por parte del Gobierno autonómico, el protocolo de acción se activará en cuanto la información procedente de Canadá llegue de forma oficial, con los psicólogos clínicos de la Xunta informando a las familias inmediatamente de cada situación particular. “Estamos ante un doble dolor, por no saber cuál es la situación de las víctimas, ni en qué día tendremos confirmación, además del dolor de la posibilidad de que haya personas que tarden mucho en aparecer”, concluyó.