La familia More, la vida en Cangas y la muerte en el mar

La rabia y la impotencia se esconden en ese llanto contenido, casi desapercibido, de la tez morena de Sonia Saldaña (39 años de edad). El nombre de su marido, de nacionalidad peruana, Daniel More Valladares, pasó de la lista de desaparecidos a la de muertos en el naufragio del Villa Pitanxo de la noche a la mañana. También está en ella la del sobrino de su marido, Diego More Vega y la de otro que vive en Vigo, Edwing More. El mar se interpuso a golpes en la vida de la familia peruana More, que en 20087 había perdido a un primo en un barco cuando estaba faenando en África. Ya vivía en Cangas y con anterioridad, en una marea, había sufrido un golpe en la cabeza.

Sonia Saldaña, desde su piso en Cangas, y acompañada por sus hijos Antony (19 años, estudiante de primero de ADE en la Universidad de Santiago) y Alexandra (10 años, nacida ya en Cangas), recuerda como su marido trató en vano de buscar trabajo en tierra para abandonar esa profesión de riesgo que es la de pescar en tierras de Terranova. Incluso se había preparado para trabajar en la marina mercante. Le había dicho a su mujer que ésta sería la última marea. Con los dientes apretados nos confirma que le acaban de comunicar que el cuerpo de su marido fue reconocido ya. Su voz, casi ausente, le permite mantener a raya ese llanto que de vez en cuando se les escapa, que transforma en rabia y en recuerdo. Ella evoca que Daniel la llamaba todos los días, “cansado, jodido, arrepentido de haber ido”. Sonia Saldaña manifiesta que su marido le informaba de que había muchos marinero s jóvenes, lo que obligaba a más carga de trabajo para los veterano, que apenas estaban descansando dos horas al día y que en el barco 6 personas habían dado positivo por COVID. “¡Aquí estamos mal Sonia!”. El día anterior al naufragio comentó con su mujer que estaban trabajando a pesar del mal tiempo. “Hablaba poquito”. A su lado, sus hijos. El mayor se enteró por las redes sociales del naufragio. Se puso en contacto con su madre y desde Santiago de Compostela regresó a Cangas, donde esta saga de peruanos se habían hechos fuertes. El martes se les había visto en grupo por las inmediaciones de la calle Noria, con ropas de luto y llantos encogidos sin saber el motivo. Por ninguna parte figuraba que Daniel y Diego eran vecinos de Cangas, donde están censados, solo aparecía el nombre de Raúl Santiago González (24 años). Daniel llegó a Cangas hace unos 13 años y siguió los pasos de su hermano mayor, Pablo que ahora vivía en la misma calle de Cangas que él, como después también lo hizo su padre, que justo hace unos días se marchó a Perú. Su padre llegó también a trabajar para la armadora Nores. Pablo More cambió la pesca de altura en Terranova por la marina mercante. “Se gana menos, pero se está más tranquilo. Yo tuve que hacer los cursos entre una marea y otra, pero muchas veces los exámenes coincidían cuando estaba en alta mar. Animé a mi hermano a que diera ese cambio. Sé que antes de esta marea en la que perdió la vida estuvo buscando trabajo en barcos de bajura y en tierra pero no encontró nada”. A Pablo, que sabe la fuerza del mar en Terranova, se le escapa un “¡cojones, por qué estaban trabajando con ese temporal y otro barco capeando!”. Afirma que la noticia de que su hermano figuraba entre los desaparecidos del naufragio del Villa de Pitanxo la recibió a través de las redes sociales. Pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero pronto pudo descubrir que, una vez más, la tragedia se había cebado en su familia. Su hermano Daniel y su sobrino Diego habían sido atrapados por ese mar gigante y caprichoso. Diego vivía en la casa de su tío Pablo y la mujer de Daniel nos comenta que al ver que su tío iba a la marea él también quiso ir. Sin noticias de los marineros de Bueu y Moaña. Las horas pasaron lentamente sin que se produjesen noticias de los marineros de Moaña y Bueu enrolados en el Villa de Pitanxo, Fernando González Martínez y Fernando Santomé Ferradás. Ambos continúan desaparecidos y con las familias recibiendo información con cuentagotas, tratando de no perder la esperanza.. Fernando González, de 53 años y natural de Tirán, faenaba por vez primera en Terranova como marinero de máquinas. Fernando Santomé, de Bueu, estaba enrolado como cocinero en la embarcación.