En defensa de las conselleiras: Los bateeiros no tienen razón

Nadie niega la necesidad del sector de los bateeiros de recoger mejilla en las costas de Galicia, ubicada en lo que se conoce como Dominio Público Marítimo-Terrestre. La opinión pública ha de saber que los propietarios de dicho dominio no son los bateeiros sino los ciudadanos españoles. No existe pues nada que permita afirmar que éstos tengan un derecho histórico a recoger esta mejilla donde y cuando les plazca. La mejilla es un recurso natural y por lo tanto su explotación y recogida debe de estar sometida a una normativa como el resto de los recursos marinos. Nadie defiende hoy en día el libre acceso sin restricciones a los recursos marinos sino todo lo contrario y todas las instituciones internacionales defienden el acceso restringido a la explotación de los recursos: las cuotas de pesca son un ejemplo.

La opinión pública ha de saber asimismo, que los bateeiros no son propietarios de la porción del dominio marítimo que ocupan sus bateas, sino que únicamente son autorizados por el conjunto de los ciudadanos españoles a través de los órganos legítimos que los representan, es decir Parlamentos y Gobiernos, a disfrutar de una concesión administrativa durante un período de tiempo limitado pasado el cual esta porción del dominio revierte en los ciudadanos españoles, que pueden decidir si otorgan una nueva concesión o no.

He conocido gente estupenda y responsable en este sector, pero desgraciadamente he conocido también a verdaderos demagogos como los que se manifestaron el otro día. Recuerdo muy bien la legítima preocupación de estos productores por la competencia del mejillón chileno, explotaciones que estaban siendo explotadas y aún lo están hoy en día, por empresarios gallegos que aprovecharon el régimen liberal chileno y su acuerdo con la Unión Europea para desarrollar esta industria allí. Siendo yo conselleiro representantes del sector mejillonero me solicitaron que organizara una visita a Chile, cosa que hice y reconozco la inmensa amabilidad del Gobierno de Chile que puso a nuestra disposición aviones y embarcaciones para que los representantes del sector mejillonero gallego pudiesen conocer la explotación este recurso en Chile. Además, que los empresarios gallegos allí instalados les abrieron las puertas de sus instalaciones para que pudieran conocerlas. Todo esto únicamente me valió para que ciertos demagogos, probablemente los mismos que se manifestaron de manera poco civilizada el otro día ante las conselleiras, afirmaran que yo tenía intereses en el sector mejillonero chileno e incluso no hace tanto tiempo, cierto alcalde misógino y descerebrado de mi partido afirmara ¡Que yo había llevado la semilla de mejillón a Chile!, olvidando que son especies diferentes.

La opinión pública gallega y española debe de saber que el sector del cultivo del mejillón ha sido uno de los más protegidos y subvencionados de todo el sector pesquero gallego, entre otras cosas porque sus equipos, embarcaciones incluidas, pudieron beneficiarse de hasta un 70% a través de los fondos europeos administrados por las autoridades autonómicas. Han de saber también que se les ha renovado el período de validez de sus concesiones en reiteradas ocasiones cada vez que se ha producido una reforma de la Ley de Pesca y que la reestructuración del sector llevada a cabo por gobiernos autonómicos de distinto signo fue íntegramente sufragada con fondos públicos y que los entes representativos de este sector han recibido reiteradamente subvenciones y un largo etcétera.

No pueden quejarse demasiado ni pueden reclamar un pretendido e inexistente derecho a explotar la mejilla en detrimento de otros sectores, como por ejemplo el percebeiro, que no solo tiene tanto derecho a subsistir como el mejillonero, sino que muchos ciudadanos queremos que siga siendo un atractivo recurso tanto gastronómico y de prestigio para el turismo y el nombre de Galicia y por eso hay que regular ambas actividades. Éste es el único “pecado” de la conselleira del Mar: lograr que impere la razón y el equilibrio entre los sectores.

Atacar y denigrar a las cofradías como han hecho algunos de los representantes del sector mejillonero tampoco es una buena idea. La pesca artesanal gallega es una de las mejor reguladas de la Unión Europea y en una buena medida ello se debe a la evolución de las cofradías mediante un uso racional de sus autorizaciones administrativas y de planes de explotación, entre los que se encuentran los del percebe, que son ejemplares. También es necesario hablar alto y claro en el sentido de que la explotación del mejillón tiene impacto ecológico en el resto de las especies: compite con el zooplancton, según me admitió un día un destacado representante del mundo científico, y debajo de las bateas se acumula lodo que favorece la eutrofización de los fondos. Pero dejaremos esto para otra ocasión.

Termino diciendo y afirmando, que esas manifestaciones salvajes en las que dos conselleiras, de las mejores personas que conozco, se vieron en una situación muy comprometida. Pues sepa la opinión pública que pocas personas hay como la actual conselleira de Mar, que tengan un aprecio tan grande incluso por ese sector que ahora le grita; no van a encontrar nunca persona más equilibrada y ponderada y eso vale mutatis mutandis por la otra conselleira. Mi solidaridad y afecto para ambas y ¡Basta ya de despropósitos!