“El socio debe plantearse si quiere 18 años de continuismo o probar algo nuevo”

El director general de Pesquera Áncora, Iván López Van der Veen, se presenta por segunda vez a las elecciones de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). A sus casi 48 años, el vigués es miembro del comité ejecutivo de la patronal pesquera Cepesca y ostenta otras tres presidencias relacionadas con el sector: la asociación de bacaladeros Agarba (explota el buque Lodairo, el más grande de España), la del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC) y, desde esta semana, de la recién creada Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA).

–¿Espera revalidar el reconocimiento obtenido en la EBFA en las elecciones de ARVI de mañana?

–Los reconocimientos no los busco, pero cuando llegan son bonitos. Aquí el objetivo es intentar traspasar el conocimiento adquirido en todos estos sitios, tanto en el Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia como en Cepesca, Europêche e ICFA, donde al final son confederaciones de asociaciones con intereses divergentes y comunes, de diferentes países y culturas. Juntos hemos logrado una cultura de colaboración, de aunar fuerzas y de sumar. Y aunque esto se hace un poco en la Cooperativa y sobre todo se ha hecho muchísimo en el pasado, creo que ahora falta. Es lo que me gustaría aportar. Creo que hay que concentrar los esfuerzos y las armas que tenemos en el mismo punto y creo que ARVI se beneficiaría mucho de tener una doble presencia en estas instituciones a través de Edelmiro, el gerente, y de un presidente. Cosa que no ha pasado en los últimos 12 años y que me gustaría que pase en los próximos seis.

–¿Es ese el “cambio de rumbo” que cree que necesita?

–Aquí lo fácil sería enumerar los problemas de la pesca y empezar a enumerar soluciones. IVA del pescado, gasoil, el arrastre… Pero eso no es lo que hay que ofrecer, yo creo que necesita una visión de la propia cooperativa, de qué estructura va a tener y cómo va a funcionar, cómo organizarse y saber qué solidez tenemos para que cualquier temporal de estos no se lleve media casa por delante. Es lo necesario. En lo demás, pelearemos todas las peleas, pero lo haremos integrados en las plataformas europeas, mundiales, españolas o gallegas, que quizá es algo que falta. Esto es importante porque es precisamente desde alianzas de las ONG desde donde nos están pasando por encima en muchos temas en Europa. Lo que hemos aprendido es que hay que estar muy bien organizados. Esta gerencia está enderezando el rumbo, pero necesita mucho más apoyo desde la presidencia y que ésta sea mucho más útil.

–¿Es a lo que se refiere en el programa de dejar trabajar a la gerencia?

–Totalmente. Un presidente no es más que un primus inter pares y que su labor no es más que la coordinación de los órganos de estrategia, administración y de proyección de las opiniones y decisiones que se conformen dentro de ARVI. Un presidente no debe aparecer todos los días por la gerencia ni debe inmiscuirse en la microgestión de los temas, para eso tenemos a profesionales contratados. Eso incluye la promoción de los proyectos de cada uno. Es muy importante darle cancha a los jefes de nuestros departamentos para que puedan promocionar los éxitos que ellos mismos consiguen. Esa no es labor del presidente por dos razones: porque los jefes de departamento saben mucho más y podrán hacerlo mucho mejor y porque hay un factor de aburrimiento, cuando alguien sale en todos los momentos no hay contraste y la gente no presta atención. Hay que tener un poquito de conciencia comunicativa en los tiempos que vivimos.

–En su programa de 2016 apostaba por reformar los estatutos de ARVI, ¿qué cambiaría?

–Estuve tentado de volver a presentar el mismo programa, porque tras releerlo me di cuenta de que todo estaba vigente. Irónicamente gran parte del programa del señor Touza también lo está. Y eso es lo que no puede ser. Cuando presento un programa por escrito es un compromiso, un contrato. Lo que pongo es lo que creo que la cooperativa debe hacer y lo que no está es porque creo que no debe estar. Y no porque no se puede hacer, sino porque no se puede prometer. Lo que más detallo en mi programa es sobre la estructura interna y para mí será una guía. Además, espero proponerlo como una inspiración para una profunda reforma de los estatutos, que fueron aprobados antes de la democracia. Por ejemplo, no es lógico que en pleno siglo XXI se elijan presidentes por seis años, las legislaturas deberían rebajarse a los cuatro años. Y sobre todo hay que buscar agilidad y participación. Y una cosa que va a estar si yo soy presidente es que en cualquier momento que un grupo significativo de socios lo pida yo pondré mi cargo a disposición de la asamblea y estaré dispuesto a dimitir cuando haga falta.

–¿Qué ve necesario modificar en cuanto a los departamentos?

–Hay un cambio en marcha, especialmente en los últimos dos años, liderado por la gerencia actual, que apoyado por el consejo rector ha instigado la reestructuración de los servicios, es decir, la adecuación de la estructura financiera-contable a la realidad. Estaban anticuadas y generaban unas ineficiencias muy graves y ciertos problemas internos. Eso se ha resuelto, hay una integración mucho mayor, pero desde luego el gran desafío de los próximos años es mantener el crecimiento de ciertos servicios, que creo que son escalables al resto de flota española. También creo que hay que tener un convencimiento estratégico de que servicios y plataformas a las que pertenecemos también ejerzan todo su trabajo en aras de una defensa y promoción del sector, que está bajo amenaza. Debemos pensar cada una de las acciones y tener muy en cuenta las audiencias, porque creo que se hace una buena promoción local de muchas de las cosas, pero lo que importa es lo global.