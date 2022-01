“Es importante el balance de los últimos seis años; se necesita consolidar ese proceso”

El consejero delegado de Chymar, Javier Touza Touza, aspira a la reelección como presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), cargo que ostenta desde 2009. El armador explota dos buques que faenan en Malvinas y, a sus 61 años, es el responsable de la asociación de empresas mixtas Acemix, además de ser vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y de ostentar otros cargos en el sector y en el mundo empresarial.

–Tardó en decidirse, pero finalmente se presenta a la reelección. ¿Fue una decisión difícil?

–Fue básicamente porque, primero, estaba liado con la salida de los barcos para Malvinas. Hay que adaptarse a las fechas de la campaña y asegurarse de que no hay contagios entre las tripulaciones. Por otra parte, también quise hablar con la familia, con la empresa, que somos cinco hermanos, y tenemos perfectamente divididos los roles, lo que permite que pueda asumir el compromiso futuro de volcar tiempo y esfuerzo en este puesto de tanta responsabilidad como es el de la presidencia de ARVI.

–Si nada cambia se volverá a enfrentar a Iván López. ¿Descarta que puede aparecer un tercer candidato sorpresa antes de la asamblea?

–Creo que es positivo que haya más de un candidato. El único que lo ha oficializado es Iván, al que tengo absoluto respeto, es alguien preparado y que conoce bien los temas pesqueros. Los que hemos pactado es una campaña clara, transparente y constructiva. Saludaría con buenos ojos a otros candidatos, pero a día de hoy la referencia que tenemos es la que se conoce.

–En aquellas elecciones ganó por un voto de diferencia. ¿Cree que volverá a darse un resultado a ajustado?

–No lo sé. Lo importante para mí es que haya una participación elevada y que los asociados se vuelquen en estas elecciones. Es importante destacar que es una elección en la que también se escogen los 15 miembros del consejo rector y que representan los distintos subsectores. No sé cuánta gente asistirá, sobre todo con el proceso de COVID tan complejo, ya que se exige estar presencialmente.

–¿Se considera ese “candidato de consenso” que históricamente ha presidido la Cooperativa hasta que se celebraron los comicios de 2016?

–Si hubiera uno realmente no habría varias propuestas para la presidencia, porque se refundiría en una sola. Yo me presento porque, tras hablarlo con la familia y empresa, también tanteé a los armadores. Estos días estuvimos los dos candidatos reunidos con las asociaciones y organizaciones de productores, haciendo balance de los últimos seis años y viendo qué retos hay que afrontar. Cada uno con su línea de actuación y compromisos si salen elegidos.

–Decía que quiere continuar con los proyectos iniciados en la última legislatura, ¿a qué se refiere?

–Por eso digo que es importante el balance. Yo lo calificaría como muy positivo dadas las complejas circunstancias en las que nos hemos tenido que desenvolver. Han surgido dos fenómenos inesperados, como fue ya al principio del mandato el referéndum del Brexit y, en segundo lugar, el COVID, una amenaza de tipo sanitaria que tiene una repercusión logística, de tener EPIS, abordar las duras negociaciones sobre los puntos críticos del Brexit, los aranceles de Malvinas o el tema de la flota bacaladera en Svalbard. Son los principales retos que hemos tenido que afrontar, pero que ahora están en plena efervescencia y a los que se suman la crisis de materias primas, el tema del gasoil, que es de vital importancia, con una subida del 140% desde el inicio de la pandemia…

–Y la presión sobre el arrastre...

–Un acoso brutal por parte de determinadas ONG, con el beneplácito del comisario europeo de Pesca. Tenemos que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, estando unidos para defender nuestro planteamiento. Pero también está el tema de la normativa fiscal para el gasoil o la falta de tripulantes y de relevo generacional. Hay muchos retos pendientes y queda mucho por trabajar, pero creo que vamos por la buena línea y es necesario consolidar ese proceso.

–¿Es ahí donde ve necesaria una candidatura continuista?

–No me gusta la palabra continuista. Mi visión, la que me han traslado los armadores que me han hecho pensar que debería presentarme, es que gracias a dios tenemos una cooperativa que goza de buena salud, en la que estamos adaptando los servicios de la casa a la actualidad, con un director gerente único y con una serie de modificaciones en cuanto a personal de la casa por bajas de jubilaciones, desgraciados fallecimiento… Estamos en proceso de consolidación, con proyectos muy importantes como el SeaFest, en los que está volcado todo el consejo, lo que es importante. El balance es positivo y creo que es más necesario que nunca establecer puentes con otras organizaciones, también a nivel internacional, tanto pesqueras como con las administraciones, el Puerto.