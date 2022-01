El conflicto por el convenio de la conserva se encona durante el primer día de huelga

Un convenio “digno” que garantice una mejora de las condiciones laborales en un sector “con las peores de la industria de la alimentación”. Ese fue el argumento eje que vertebró ayer las protestas de miles de mujeres y hombres en toda Galicia. Los sindicatos con mayor presencia en el sector conservero convocaron, ayer, una huelga con concentraciones simultáneas en Vigo, Vilagarcía de Arousa y Boiro. Este sector cuenta con alrededor de 12.000 trabajadores en Galicia de los que, además, unas 9.500 son mujeres. Los tres principales sindicatos (CIG, UGT y CC OO) hablaron ayer de “seguimiento masivo” para referirse al “éxito” del paro.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Feicopesca), la patronal conservera, lo tachó de “desigual, débil y con un impacto poco significativo”. La asociación cifró el seguimiento en alrdedor de un 29% para toda España y en un 32% en el caso específico de Galicia, donde se concentra el mayor volumen de producción. Explicaron, además, que en “algunas comunidades, como Andalucía, Valencia o Cataluña, el seguimiento ha sido del 0%”.

En el contexto de una huelga que tendrá continuidad durante los próximos días 3 y 4 de febrero, sindicatos y trabajadoras han hecho públicas sus principales proclamas. Así se refería la responsable de FGAMT-CIG de la comarca de O Salnés, Rosa Abuín, a la negociación con la patronal: “Se o IPC de 2021 a nivel estatal foi do 6,5% e a patronal está a ofrecer para ese ano unha suba do 2,25% a perda de poder adquisitivo está moi clara. Para 2022 ofrece un 3%, para 2023 un 2,20% e para 2024 propón unha fórmula que impide que saibamos canto vai ser a suba real”, denunció. Por su parte, el portavoz de la Federación de Industria en UGT Vigo, Rubén Pérez, explicó que las negociaciones se resquebrajaron en dos pilares clave: la regulación de jornada con la implantación de un cuarto turno y los acuerdos económicos “para que las plantillas no pierdan poder adquisitivo”.

Francisco Vilar (CC OO) , quiso poner el foco en que las mujeres de la industria conservera “llegan a cobrar un 20 % menos que los hombres en las mismas categorías” y señaló que la conserva tiene “el convenio más bajo de la alimentación”. A su juicio, “las empresas cada vez ganan más, pero quieren trabajadoras del siglo XVIII”.

En esa línea, todos los sindicatos con presencia mayoritaria en el sector conservero coinciden en señalar “una discriminación” sobre las mujeres trabajadoras. “El 90 % de los contratos temporales que se firman en el sector son de mujeres, que tras años de trabajo, acaban su vida laboral jubilándose con la pensión mínima”, añadía Vilar.

La posición de la patronal

Los argumentos de Feicopesca se han vuelto a centrar en señalar a los sindicatos que, según ellos, fueron los que “rompieron unilateralmente la mesa de negociación al convocar sorpresivamente una huelga” y han reivindicado nuevamente su propuesta para el convenio colectivo, que “incluía hasta un 11 % de incremento en cuatro años y beneficios sociales adicionales”. Los empresarios también señalaron que se produjeron “coacciones y amenazas” a trabajadores por parte de piquetes informativos, “que impidieron y bloquearon el acceso a las fábricas”. En cuanto a la relación con sus clientes, la patronal señala que “la existencia de stocks en un producto no perecedero como la conserva, permitirá seguir sirviendo a los clientes, además de continuar trabajando el sábado, y el domingo, con total normalidad”.

A la concentración de Vigo asistieron la diputada nacionalista Carmela González y su compañero de partido y concelleiro local Xabier P. Igrexas, que anunciaron una batería de iniciativas que presentarán en el Parlamento gallego para “esixir” a la Xunta que se “implique” en la negociación del convenio y “deixe de estar de perfil”.