Iván López se presenta a presidente de ARVI: “Es necesario un cambio de rumbo”

“La cooperativa necesita un cambio de rumbo, ideas y aires nuevos, por eso me presento”. Iván López Van der Veen, gerente de Pesquera Áncora, confirma a FARO que su candidatura estará sobre la mesa de la asamblea que la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) celebrará el próximo 31 de enero. El vigués, que lleva diez años formando parte del consejo rector de la casa de los armadores olívicos, es el primero que da el paso a menos de dos semanas de los comicios. Eso sí, López abre la puerta a dar un paso a un lado si surge una candidatura de consenso “con una persona que sea aceptada y con la que la gente se sienta representada”. “Si alguien se anima estoy dispuesto a apartarme, es como me siento realmente; me encantaría no presentarme y que hubiera una sensación de equipo en una candidatura conjunta”, resume.

ARVI convocará elecciones para el 31 de enero y busca un candidato de consenso Por el momento la sede de la Cooperativa en O Berbés, en el edificio Ramiro Gordejuela, no recibió la candidatura de ninguno de sus socios. La de López llegará previsiblemente esta semana. Esta será la segunda vez que el gerente de Pesquera Áncora, que opera el buque de bandera española más grande del país, el Lodairo, se presente a las elecciones de ARVI. En las últimas, en 2016, perdió por tan solo un voto de diferencia (39 a 38) ante el actual mandatario, Javier Touza, que por el momento no ha confirmado si se postulará para renovar su cargo para otros seis años. “Siempre es interesante que haya un verdadero candidato de consenso; lamentablemente ahora no lo hay”, indica López. A su juicio, de no cambiar algo hasta el 31 de enero, “todo hace pensar” que se repetirá el escenario de 2016, en el que el también presidente de la asociación de los bacaladeros (Agarba) se enfrentó a Touza, que lleva once años en el cargo. Se apartaría si hubiese la candidatura que sea "reflejo real del consenso" López, como hizo entonces, insiste en que lo ideal sería “participar en la candidatura de alguien” que aglutine apoyos mayoritarios dentro de la cooperativa. “Pero si nadie lo hace me presentaré y los asociados tendrán previsiblemente dos opciones”, explica, “no he sido nunca favorable a las elecciones donde solo hay un candidato y no hay alternativas, a menos que sea reflejo real del consenso”. Touza, por el momento, sigue trasladando el mensaje de que todavía no ha tomado una decisión, toda vez que la armadora con barcos de bandera malvina que gestiona, Chymar, se encuentra en plena operación salida hacia el caladero. Eso sí, a preguntas de este periódico siempre avisa que estará dispuesto a arrimar el hombro “si los socios así lo requieren”. Las candidaturas se pueden presentar hasta el día mismo en el que se celebra la asamblea de ARVI. En ella, además del cargo de presidente también se elegirá a los cargos que componen el resto del consejo rector, es decir, los de vicepresidente, secretario, tesorero y de los once vocales. El vencedor en los comicios, además de ocupará el cargo a las puertas del 60 aniversario de la cooperativa (en 2024), se enfrentará a decisiones y retos inminentes, principalmente la de presentar propuesta o no para la licitación de Puerto Capurro, en Uruguay, hacer frente a los ataques que vive el sector arrastrero o lidiar con las propuestas de Bruselas y de la OMC para el fin a los subsidios pesqueros.