La presidencia de ARVI, sin candidatos a poco más de dos semanas de las elecciones

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para renovar la cúpula directiva y la presidencia sin, por el momento, una persona que decida dar un paso al frente. Los comicios tendrán lugar el próximo día 31 y hasta entonces se podrán presentar los armadores interesados. Al igual que avanzó a FARO antes de final del pasado año, el actual presidente, Javier Touza, sigue sin decidir si apostar por una nueva legislatura o no. “Ahora estamos centrados en la salida de los barcos a Malvinas”, explica el responsable de la firma Chymar, “aún no lo he decidido”. En lo que respecta al resto de posibles candidatos, fuentes de la propia cooperativa reconocen que “no hay ninguna propuesta” sobre la mesa a poco más de dos semansa de que se celebren la asamblea general de la que debe salir el nuevo presidente, si bien Iván López Van der Veen, que ya se postuló en las anteriores, apunta a volver a presentarse.

Desde el seno de la cooperativa confían en que se alcance un acuerdo antes de la fecha y que no se produzcan unas elecciones como tal, lo que hasta hace seis años había sido la tradición en la casa de los armadores vigueses, que acudían a la asamblea con una única candidatura sobre la mesa. Sin embargo, en 2016 Touza optó a la reeleción tras un convulso consejo en el que se quebró el tradicional consenso y en el que compitió con López, gerente de Pesquera Áncora al que venció por un voto de diferencia. Javier Touza reelegido como presidente de ARVI por tan solo un voto de diferencia La situación de inicio de año y el comienzo de las campañas de pesca está centrando la atención de los armadores, pero fuentes conocedoras del proceso han informado a este periódico que tanto Touza como López apuntan a revalidar la disputa de hace seis años. No está claro si habrá una tercera o más candidaturas o si se caerá alguna de las dos para facilitar esa candidatura de consenso única. Esta última es, según las mismas fuentes, la menos probable. Cerco Por otro lado, la asociación de la flota cerquera de la ría, integrada en ARVI, también renovará su presidencia. El actual mandatario, Antonio González, lleva casi seis años en el cargo y cree que es el momento de dar un paso al lado como responsable de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra. “No quiero seguir, ahora que den paso los nuevos, que hay gente joven en el sector”, explica. Las elecciones Un mandato que toca a su fin El actual mandato de Javier Touza, de Chymar, concluye este mes al pasar los seis años que marcan los estatutos de la cooperativa. A partir de ahí se renueva toda la cúpula directiva. Plazo abierto hasta el 31 de enero El 31 de enero se celebra la asamblea de la que saldrá el nuevo presidente. Si no hay una candidatura única, de consenso, se celebrarán elecciones entre los candidatos, ya que tienen hasta ese día para formalizar su propuesta. Su intención era la de dejar la presidencia a los cuatro años. Sin embargo, el estallido de la pandemia complicó la situación en el sector pesquero y decidió continuar. “Mi idea es que antes de que salga al mar toda la flota espero que se hagan nuevas elecciones”, comenta González en relación al inicio de la campaña, que el grueso de los barcos de la ría comenzarán entre mediados de febrero y principios de marzo. La intención del veterano armador es la de “proponer a un par” de personas que pueden sucederle en el cargo y que su elección sea por consenso.