ARVI convocará elecciones para el 31 de enero y busca un candidato de consenso

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) se volverá a citar con las urnas el próximo 31 de enero. Tal y como recogen sus estatutos, la asociación abrirá nuevos comicios seis años después de los últimos, en los que Javier Touza Touza revalidó su posición como presidente tras vencer a Iván López Van der Veen por un voto de diferencia.

El consejo de la Cooperativa se reúne el jueves para fijar la fecha y abrir los comicios | Javier Touza no descarta volver a presentarse: “No tengo tomada ninguna decisión”

Aquellas fueron las primeras elecciones en más de medio siglo, es decir, la primera vez que los armadores empleaban las papeletas tras no lograr a un candidato de consenso en las reuniones previas de su consejo rector. Aunque este órgano de gobierno de la casa se citará el jueves para confirmar la fecha del próximo año y fijar la apertura del período para la presentación de candidaturas, la intención vuelve a ser la de encontrar a una persona que reúna la aprobación de la mayoría para no repetir aquellos más de tres meses de tira y afloja que derivaron en la ajustada votación. Por el momento, Touza no descarta volver a presentarse.

Javier Touza: "Hay cosas que tenemos que abordar ya, entre ellas los descartes y el arrastre" Leer más

Las elecciones en ARVI adquirieron en 2016 un cierto cariz histórico en la cooperativa. El arraigado consenso con el que habían sido elegidos los predecesores de Touza se quebró para aquellos comicios durante un consejo en el López iba a ser proclamado como único candidato tras vencer en una votación interna en el consejo, convirtiéndose así en el líder de los armadores. De hecho, el ahora presidente llegó a presentar su dimisión en favor del gerente de Pesquera Áncora, dueña del arrastrero más grande de la flota española, el bacaladero Lodairo.

En aquella ocasión, la petición formulada por algunos de los asociados hizo que el responsable de Chymar, cuyos buques faenan en Malvinas, cambiase de opinión en la asamblea en la que, en teoría, se iba a proclamar al gerente de Áncora. Su candidatura finalmente se sumó a la de López y se abrió el proceso electoral (se barajó también el nombre del presidente de los palangreros de altura, Claudio Fernández, que descartó presentarse). El 29 enero, con un resultado de 39 votos frente a 38 y seis abstenciones, Touza revalidó su cargo.

El proceso El día 31 de enero La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) convocará las nuevas elecciones para el 31 de enero durante un consejo que se celebra esta semana. Seis años después Las elecciones de ARVI llegan tras la legislatura de seis años de Javier Touza, que venció en el proceso electoral de 2016 frente a Iván López. Una persona de consenso La Cooperativa intentará encontrar una persona de consenso antes de llegar a las urnas, como hicieron durante medio siglo, hasta 2016.

Fuentes de ARVI_consultadas adelantan tanto la fecha elegida para los siguientes comicios, el lunes 31 de enero, como el desconocimiento de las posibles candidaturas que se presentarán. A preguntas de este periódico,_Touza explica que “todavía es pronto” para saber qué pasará o si apuesta por continuar. “No tengo tomada ninguna decisión”, explica, “no lo he podido ni pensar porque ahora también tenemos aquí los barcos [de la armadora] y hay mucho trabajo”.

Renovación

La elección del nuevo presidente, que ocupará el cargo a las puertas del 60 aniversario de la cooperativa (en 2024), estará acompañada de la de los nuevos vicepresidente, secretario y tesorero. Además, la asamblea también elegirá a los cargos que componen el resto del consejo rector, es decir, los once vocales.

Uruguay ofrece a la flota gallega la concesión de un nuevo puerto pesquero por 25 millones Leer más

El mandatario que resulte de este proceso tendrá ante sí situaciones de alta trascendencia, algunas de carácter inmediato. Quizá la más relevante sea la de presentar propuesta o no para la licitación de la gestión de Puerto Capurro, en Uruguay, que supondría una inversión de 30 millones de euros. Del mismo modo, la persona elegida estará al frente para otras problemáticas como el proceso paulatino de asignación de cuotas a Reino Unido de los stocks compartidos con la UE tras el acuerdo de comercio firmado hace un año tras el Brexit; el proceso de renovación y descarbonización de la flota; la decisión de la OMC para el fin a los subsidios pesqueros, que incluye el diésel bonificado; la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) o la aplicación del nuevo reglamento de control. En definitiva, seis años de difíciles decisiones para la flota.