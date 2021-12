La plantilla de Pescanova agenda movilizaciones por el convenio

La tensión entre Nueva Pescanova y sindicatos va en aumento. Tras meses de negociaciones infructuosas sobre el convenio colectivo entre empresa y agentes sociales, las centrales sindicales con representación han establecido un calendario de movilizaciones para los próximos meses. En una asamblea celebrada el pasado domingo, unos 400 trabajadores, de los 600 que conforman la plantilla de la compañía en Galicia, acordaron convocar paros los días 13 y 20 de diciembre a las 10.30 de la mañana delante de la sede de Abanca –dueña del grupo– en Vigo. “Las centrales sindicales llevan un año con la negociación del convenio y no vemos avance ni voluntad de llegar a acuerdo por parte de la empresa”, explicó Suso García, secretario comarcal de la federación de alimentación de CIG.

Los representantes de todas las centrales sindicales (CIG, CC OO, UGT, USO y CUT) reprochan a la parte empresarial su oferta económica, que contempla una subida salarial del 0,5% para 2021, “que es una paga que no se consolidaría en las tablas”, recordaron los representantes sindicales, “supondrían 100 euros más al año para un salario de 20.000 euros anuales”. Para 2022, la subida del sueldo propuesta por Nueva Pescanova es del 0,75%, un aumento del 1% para 2023 y del 1,25% para 2024. Unos incrementos que se traducirían en un aumento del 3% en los próximos cuatro años y que distan mucho del alza que experimentó el IPC en noviembre, recuerdan los agentes sindicales. Además, afean a la compañía que pretenda establecer una jornada laboral flexible. De no llegarse a acuerdo, los representantes de los trabajadores no descartan convocar jornadas de paros, como los de la anterior negociación del convenio colectivo.