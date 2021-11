Hablan los expertos: el fin del diésel bonificado "reducirá la flota gallega"

Quedan menos de 15 días para que dé comienzo una de las reuniones más importantes para el sector pesquero en los últimos años. La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrará en Ginebra la 12ª Conferencia Ministerial, a partir del 30 de noviembre. En ella se decidirá el fin de los subsidios en la pesca, incluyendo el diésel bonificado del que disfruta la flota. Y por si no fuera suficiente preocupación, la Comisión Europea también aboga por cambios en la fiscalidad de la energía, como adelantó FARO, ante la idea de que este tipo de bonificaciones suponen un desincentivo hacia los objetivos de descarbonización. Desde el sector se venía alertando que cualquier acción que diese como resultado acabar con esta exención fiscal al gasóleo supondría la asfixia de buena parte de la actividad, cuyos gastos de explotación dependen en gran medida del combustible. Pero ahora ya no son simples comentarios: tres estudios encargados por la Xunta revelan el profundo daño de una medida de este tipo para la flota gallega, que a nivel económico supondría una “reducción de ingresos” por la que “sería esperable una reducción de la flota” al entender que no sería “compatible con el mantenimiento de la actividad”.

La OMC pone en jaque a la pesca: propone duplicar el precio del gasóleo para buques La Xunta, a través de la Consellería do Mar, se mostró desde un principio en contra de la eliminación de la bonificación al diésel, al entender que no se trata de una ayuda que fomente la sobreexplotación de los recursos, objetivo que busca la OMC con su propuesta de frenar los subsidios pesqueros o Bruselas con sus directrices energéticas. “Con el objetivo de contrarrestar esas propuestas”, explican fuentes de la Xunta, se encargaron un estudio a la Fundación MarInnLeg y dos a la Universidade de Santiago de Compostela (uno al BioGroup y otro al Grupo de Investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais). Están centrados, respectivamente, en el aspecto jurídico, medioambiental y socioeconómico. La @Xunta defiende, en el seno de la #COP26 y de la mano de @EBCD_bxl, una transición energética sostenible, equilibrada y justa para avanzar en una producción de alimentos pesqueros neutra en carbono. pic.twitter.com/5s4JknIhBu — Rosa Quintana (@RosaQuintanaMar) 10 de noviembre de 2021 El resultado de los análisis, al que ha tenido acceso este periódico, es un estudio de 67 páginas que refleja principalmente que el daño a la flota gallega es más que evidente, por lo que la Xunta lo enviará a tres direcciones generales de la Comisión (de Pesca, Fiscalidad y Competencia), a la Secretaría General de Pesca y al representante permanente de la UE ante la OMC, João Aguiar. “Leyel Playing Field” En el caso del estudio elaborado por MarInnLeg, fundación impulsada por el Puerto de Vigo en el marco del Blue Growth, el objetivo era valorar el apartado del level playing field, es decir, los efectos en cuanto a la pérdida de la igualdad de condiciones frente a otros competidores. Firmado por Annina Burgin y Carla Baz, el informe insiste en que es necesaria una “coordinación de este tipo de normativas” para que “no haya solapamiento entre las medidas de la OMC y de la UE”. “Una regulación sobre la fiscalidad de los combustibles no puede obviar la finalidad para la que estos son empleados, en este caso la pesca, pues se trata del abastecimiento de alimentos considerados altamente nutritivos y con una de las más bajas huellas de carbono para su obtención”, resumen desde la Xunta. Impactos ambientales Elaborado por el BioGroup de la USC (firmado por Gumersindo Feijóo), recoge básicamente que la pesca extractiva “tiene la mejor relación entre la proteína que aporta en función de su huella de carbono”. Así, calcula que la dieta atlántica tiene un impacto en este sentido de 4,39 kilos de dióxido de carbono (CO2) por persona y día. “Se trata de una dieta basada en productos del mar, fundamental para contribuir a una alimentación saludable de las personas al tiempo que favorece la conservación del medio ambiente en el planeta”, insisten desde la USC en su estudio. Daño económico A cargo del investigador Gonzalo Rodríguez, el informe económico analiza la variación de los precios del combustible para los barcos, tanto de altura como bajura. Para ello, se plantearon tres escenarios: el propuesto de por Bruselas, que subiría el precio en 14 céntimos el litro; el de la OMC, con la eliminación total de la bonificación, y un tercero a modo de “test de estrés” con el precio en máximos históricos. En cualquiera de los casos previstos, “las flotas de arrastre y palangre de altura y gran altura serían las que más sufrirían”, ya que tal y como recoge el estudio “entrarían en pérdidas estructurales”. Mientras, “el segmento que menos sufriría sería el de artes menores y, aun así, en el peor de los escenarios su beneficio caería un 80%”. “En ese sentido estas medidas no parecen compatibles con el mantenimiento de la actividad”, apunta. Las flotas de arrastre y palangre de altura “entrarían en pérdidas estructurales” Como contrapunto, el estudio de la USC recuerda también que construir buques nuevos o remotorizar los actuales “lleva años y no existen alternativas inmediatas a los combustibles fósiles”. Por ello, entienden que “las principales opciones que deja la mayor presión fiscal sobre los carburantes van desde el mero abandono de la actividad hasta la pesca en pesquerías más próximas o la reducción de la velocidad”. Esto último alargaría las mareas y, por lo tanto, reduciría también el valor del pescado fresco.