Continúan las reuniones de la comisión negociadora del convenio de conservas y pescados. En el último de los diálogos establecidos entre patronal y sindicatos se avanzó en algunas cuestiones, aunque continúa habiendo algunos puntos de tensión entre ambas partes que imposibilitan el acuerdo. Ante lo cual, el sindicato CIG anunció lunes la convocatoria de movilizaciones en el sector ante la falta de acuerdo. Las concentraciones se fijaron para hoy, miércoles, a las 12 horas delante de las empresas que forman parte de la mesa de negociación: Cefrico, en Vilagarcía; Bolton Food, en O Grove; Albo, en Vigo; Frinsa, en Ribeira, y Calvo en Carballo. La central sindical no descarta una posterior convocatoria de huelga. Mientras, UGT- Fica avanza que, si la patronal no hace avances sustanciales y renuncia a sus “pretensiones de precarización, no nos dejarán más camino que el de la movilización”.

La parte empresarial, detalló la parte sindical, plantea un convenio a cinco años en el que el incremento de los salarios sea del 1,5% en 2021, de un 1,75% en 2022, de un 1,5% en 2023, un 1,25% en 2024; y un 1% en 2025. Un cómputo del que se excluye la revisión del IPC, algo que consideran “inasumible” desde sindicatos. En la última de las reuniones, se pactó la eliminación de la clasificación profesional. Desaparecen del convenio las categorías de aspirante 1º y 2º, tanto del grupo 2 que afecta a personal administrativo y de mecanización, como del grupo 4 que implica al personal subalterno. En lo que respecta a la jornada laboral, se ha acordado la modificación del último apartado del artículo 27.2 para clarificar que se puedan realizar horas extraordinarias por encima de las 9 horas ordinarias.