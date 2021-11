Conxemar prioriza su esfuerzo para la feria de Vigo y pospone la de Bruselas de 2022

El recinto ferial Brussels Expo, en la capital belga, cuenta de momento con siete citas confirmadas para abril de 2022. Un tributo a Ennio Morricone, un concierto del grupo español La Pegatina o actividades para niños. Ninguna feria; no hay rastro de las tres jornadas (10, 11 y 12) que había anunciado la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) para el que iba a ser su primer congreso fuera de España. También ha desaparecido de su web. La organización ha decidido posponer la cita para centrar sus esfuerzos en la 23 edición de la de Vigo, que por primera vez tendrá en suelo nacional una competidora de elevadísima categoría. Será en 2022 cuando la Seafood Expo Global, la mayor feria mundial del sector y que antes se celebraba en Bruselas, se estrene en su nueva ubicación: la Fira de Barcelona. Conxemar no ha dado carpetazo a la opción de celebrar un congreso en la capital comunitaria, pero no será en 2022, como pudo contrastar FARO en fuentes próximas a la asociación y al recinto ferial belga.

La cita estaba en marcha. En la feria de Vigo, celebrada el mes pasado, Conxemar distribuyó folletos con las principales cifras del evento en Bruselas. Por ejemplo, que había reservado un espacio similar al del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), de más de 40.000 metros cuadrados, con el objetivo de recibir a “más de 30.000 visitantes de toda Europa”. También divulgó los precios de la reserva de espacios para los expositores, muy reducidos en comparación con otros congresos similares. El coste de un stand ascendería a 175 euros el metro cuadrado, reducido a 75 euros el metro para los espacios a doble altura. “Después de 21 años organizando en Vigo la segunda mayor feria pesquera de Europa, Conxemar se propone un segundo congreso para dar continuidad al de Bruselas, de 2022 en adelante”, rezaba el tríptico. “Bruselas es será el mejor lugar para hacer negocios la próxima primavera”, abundaba.

La fecha elegida, esa segunda semana de abril, era muy próxima a la de la Seafood de Barcelona (26-28 del mismo mes). La Seafood Expo Global se había celebrado de forma ininterrumpida en Bélgica durante 27 años, y la de 2020 iba a ser la última en esta ubicación. El COVID lo impidió. La organización de este evento, el potente conglomerado norteamericano Diversified Communications, dio la sorpresa con su traslado a Barcelona, y suscitó el temor entre los asociados a Conxemar. Porque no era la primera vez que la Seafood ha intentado hacer mella en la feria de Vigo; trató, sin éxito, de solapar la exposición del Ifevi con un evento de nuevo cuño, la Seafood Expo Southern, también en Barcelona. No llegó a la cuarta edición por falta de asistentes. Lo que ahora tratará de evitar Conxemar es que Diversified prospere ahora con su vieja estrategia. ¿Son muchas dos ferias pesqueras de relevancia internacional en el mismo país? Esta es la cuestión capital.

Parte de los asociados considera que Conxemar está lo suficientemente asentada como para temer un éxodo de expositores y visitantes. Este año, de hecho, la cita fue un éxito rotundo pese a ser la primera presencial desde el estallido de la pandemia. Recibió visitantes de 95 países. “Nosotros tenemos claro que solo vamos a estar en Vigo porque entendemos que debemos defender lo nuestro –apuntaron a FARO desde una de las expositoras de la feria Conxemar, sobre el riesgo que puede suponer la de Barcelona–, pero no sabemos qué hará el resto”. La Seafood Expo Global es la líder mundial, que aspira a recibir más de 29.000 visitantes y reunir 2.000 expositores. “Habrá quien elija asistir a una única cita en España, pero es pronto para saberlo”. De momento, y según la propia Diversified Communications, Pescanova España (la filial que agrupa la actividad nacional de la pesquera) y Grupo Ibérica de Congelados (Iberconsa) han confirmado su presencia en la Ciudad Condal, como Parlevliet & Van der Plas (participa en Pesquera Áncora). También gigantes de la industria como Leroy Seafood o Cermaq. La empresa norteamericana no ha desvelado todavía el listado provisional de empresas.