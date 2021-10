“Las mujeres tenemos que estar presentes en toda la cadena; queda mucho por hacer”

–Acerga se aproxima a los 10 primeros años de vida, ¿cómo valora el camino recorrido?

–En positivo, aunque siempre se puede mejorar. Antes de estar juntos en Acerga era impensable que un grupo de barcos sin tener el mismo armador compartieran posibilidades de pesca, comprasen o alquilasen cuota o que formaran una organización de productores de pesca. Tenemos que estar orgullosos del camino andado, somos un grupo solidario, no dejamos a ningún barco atrás, practicamos una pesca sostenible y responsable con el medio y que intenta llevar al consumidor un producto muy fresco.

–Es la primera mujer al frente de la asociación, ¿está ben representado y reconocido el lado femenino del cerco gallego o aún queda trabajo?

–Si hablamos de que haya más mujeres al mando o a bordo de los barcos, evidentemente queda mucho por hacer, tanto en el cerco, palangre, arrastre o artes menores. Nosotras trabajamos en tierra, siempre estuvimos presentes, no muy reconocidas, pero sí presentes. Es importante que nos incorporemos a los órganos donde se toman decisiones, las mujeres tenemos que estar presentes en toda la cadena de la pesca.

–Ya son 117 barcos asociados y una organización de productores, la OPP-82. ¿Cuál será el siguiente paso?

–Comercializar lo que pescan nuestros barcos. Tenemos que ser capaces de sacar más rendimiento económico a las cuotas que tenemos. Sobre todo, en las pesquerías en las que tenemos pocas posibilidades de pesca, como la anchoa en la IXa [para Galicia, entre Fisterra y el Miño] o la caballa y la sardina.

–¿Cuáles serán los proyectos del próximo plan de producción?

–Seguiremos con la campaña O cerco un xeito de vida, promocionando y dando a conocer nuestro pescado en los colegios. Haremos un museo virtual del cerco.

–¿Qué nota le pone a las dos vendedurías lanzadas en Vigo e A Coruña?

–La nota es alta. Funcionaron y funcionan muy bien. El precio del pescado subastado es más alto que cuando no teníamos vendedurías. El objetivo es que todos los barcos de Acerga subasten por nuestras vendedurías. Cuanto más pescado concentremos, más compradores atraeremos, y eso siempre es bueno.

–¿Considera recuperada la pesquería da sardina ibérica? ¿Se espera un aumento de la cuota para 2022?

–Eso lo tendrán que decir los biólogos. Lo que sí es cierto es que se ve mucha sardina, eso es lo que constatan nuestros patrones. Desde luego, sería una buena noticia que se incrementara la cuota, aunque siempre estaríamos en desventaja con respecto a la flota del cerco de Portugal.

–Este año el jurel falla y las cuotas de sardina o anchoa duraron lo que duraron, ¿cerrarán bien las cuentas de este año en el sector cerquero?

–Este año el jurel no fue abundante como otros años. Nuestros barcos ven jurel en el fondo, pero no sube. Con los intercambios y la compra de cuota de sardina y anchoa a la flota del Golfo de Cádiz mantuvimos todas las pesquerías abiertas, lo que compensó un poco la falta de jurel. Lo tienen más complicado los barcos que no se desplazan a otros caladeros, sobre todo en los primeros cuatro meses del año. Mientras no se abre la sardina lo pasan mal, a ese segmento de flota es difícil que le cuadren las cuentas. Los demás no como en años anteriores, pero en general cuadrarán cuentas. Con respecto a la OPP-82 este año se está moviendo en las cifras del anterior.