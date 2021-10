La reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de anular el acuerdo pesquero y el agrícola entre la UE y Marruecos por incluir productos del Sáhara Occidental es “inaceptable”, sostiene Sidi Hamdo Ould Errachid, el gobernador de la región marroquí de El Aaiún-Saguia, reivindicando los “derechos” que tienen los saharauis marroquíes. En una entrevista con Europa Press, Ould Errachid, del partido Istiqlal y reelegido para un tercer mandato en las elecciones del pasado 8 de septiembre, ha dicho que respeta el fallo judicial, en línea con otros anteriores y que da la razón al Frente Polisario, pero insiste en que la población tiene “derechos”.

Así, subraya que las empresas en esta región --que abarca buena parte de lo que fue el Sáhara Occidental– han hecho fuertes inversiones desde 2006 a 2009 en los últimos años para adaptarse a las normas europeas y poder beneficiarse de los acuerdos y ahora el Tribunal de la UE “les dice que no tienen derecho”. “En el resto de Marruecos no cambia nada y nosotros que estamos esperando la ayuda europea ahora nos dicen que no, es inaceptable”, denuncia, incidiendo en que las autoridades españolas y francesas tienen plena confianza en ellos y hay una buena colaboración.

Con esta decisión, sostiene el gobernador marroquí, lo que se está poniendo en juego es el futuro de las generaciones venideras ya que amenaza con “cortar las inversiones” que hacen falta en la región “para resolver muchos problemas”. A su juicio, “el desarrollo es la única solución para el tema del Sáhara”.

Así las cosas, advierte de que los saharauis tienen “otros mercados” a los que pueden hacer llegar sus productos pesqueros y agrícolas, entre los que cita China o India, pero también África. Pero por ahora, “el Rey quiere mantener la relación con la UE” entre otras cosas porque tanto Francia, como también España, están ayudando, añade. En este sentido, advierte de que España es el país más afectado por la suspensión del acuerdo de pesca mientras que en el plano agrícola Francia, junto con Italia, son los más afectados, y agradece el “apoyo moral inolvidable”.