El Gobierno francés amenazó ayer con reducir el suministro eléctrico a la isla de Jersey si el Reino Unido no cumple el acuerdo del Brexit en materia pesquera, pero sostuvo que no contempla cortarlo en su totalidad. “Reducir el suministro es posible. Cortar la corriente a cada habitante de Jersey este invierno es algo que no sucederá y que no deseo”, dijo en la cadena BFM TV el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune.

El portavoz del Gobierno galo recordó que el negociador comunitario, Michel Barnier, obtuvo un acuerdo de exportación en materia energética: “Podemos regular los flujos. No quiero que lleguemos ahí, pero es una de las posibilidades políticas”.