Conxemar se reivindica frente a Barcelona y calla a los escépticos con una feria global

La empresa norteamericana Diversified Communications organiza tres de las cinco mayores ferias de productos pesqueros a nivel mundial: Seafood Expo North America (Boston), Seafood Expo Asia (Hong Kong) y Seafood Expo Global (en Bruselas hasta 2019). Intentó sacar otra cita al mercado, la Southern Europe, que colocó en Barcelona para trastabillar, con duplicidad de fechas incluida, a la viguesa de Conxemar. No pudo; en 2015 tuvo que cancelar una cuarta edición por falta de expositores. Pero ha decidido volver a intentarlo, y por todo lo alto. Esta vez sin crear un evento nuevo, ya que ha optado por trasladar la macroferia de Bruselas a la Ciudad Condal. La principal rival de Conxemar estará, en 2022, también en España. Se anuncia para el próximo abril como “el evento que revivirá las citas globales en persona de la industria”. Con lo que no contaba Diversified Communications es con el éxito cosechado esta semana por la feria de Vigo. Pese al COVID y a las duras restricciones que impidieron, por ejemplo, montar el siempre bullicioso stand de Argentina. Conxemar 2021 fue presencial; el sector no estaba esperando por Barcelona para escapar de la dinámica de la pandemia y volver a hablar de negocios. La organización cifró ayer en 22.000 las personas que acudieron al recinto ferial desde el martes, procedentes de 95 países.