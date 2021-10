Había ganas de Conxemar tras dos años esperando a que las principales pesqueras del país y del resto del mundo montasen sus expositores en el Ifevi. Y la primera fecha no decepcionó. “Todavía no tenemos los datos, pero no hay mucha diferencia con otros años”, apuntó el presidente de Conxemar, José Luis Freire, sobre la afluencia de visitantes. El responsable de la asociación sacó pecho en la inauguración tras sacar adelante la feria, la primera que regresa tras el estallido de la pandemia de COVID. Eso sí, Freire recordó la feroz competencia que supondrá la celebración de la Seafood Expo Global, el mayor evento de este sector en el mundo y que se estrenará en Barcelona en abril. “Estamos preocupados y la razón es que hay un apoyo importante” a nivel institucional, criticó el presidente de Conxemar, que demandó las “mismas reglas del juego” y que censuró el “apoyo brutal” que recibirá su competencia por parte de la Generalitat de Catalunya. “No es justo”, sentenció.

Freire estuvo acompañado en el acto por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange; la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La pandemia monopolizó parte de las intervenciones, aunque las autoridades resaltaron sobre todo el buen hacer de Conxemar, que como señaló Feijóo “es una gran feria” y “un escaparate único en España”. De igual forma, vaticinó que el próximo año será “la más grande que nunca se ha celebrado” al disponer de la ampliación del Ifevi, que se entregará a finales de año.

Freire agradeció el poder disponer de esos metros cuadrados extra de cara al próximo año. “Estamos contentos con la ampliación ya que nos va a permitir competir con el desafío [de la Seafood], que es muy grande”, resaltó.

Esperan 30.000 visitantes para el evento en Bruselas Conxemar Brussels, la primera edición de la feria viguesa en la capital comunitaria, espera recibir a más de 30.000 visitantes en los 40.000 metros cuadrados que pondrán a disposición de las empresas los días 10, 11 y 12 de abril del próximo año. La cita en el Ifevi contaba con folletos explicando el certamen de Bruselas, con las tarifas (175 euros el metro cuadrado, “precios mucho más competitivos”) y medidas como respetar el espacio que las empresas tenían en el evento que se hacía en el centro Brussels Expo (la Seafood Expo Global, que ahora se ha trasladado a Barcelona).

Para el presidente de Conxemar, los 40.000 metros cuadrados en total representan “una dimensión mínima” para poder estar a la altura de la feria de Boston (organizada por la misma empresa que la de Barcelona, Diversified Communications) y pelear en condiciones similares. Para ello, esperan también tener las mismas ayudas que el evento de Cataluña. “Vienen con todas sus armas y tienen un apoyo brutal de la Generalitat, que hasta ha pagado billetes a las principales empresas de todo el mundo” para acudir a la Ciudad Condal, censuró Freire, que demandó un level playing field y que pidió al Gobierno que no conceda las mismas subvenciones millonarias que, según dijo, recibe la Mobile World Congress, tanto por parte del Administración central como del Ayuntament de Barcelona y la Generalitat.

Caballero, por su parte, apuntó que la industria transformadora es “estratégica” y que “son unos héroes” por sacar adelante la feria durante tantos años y “por volver a hacerlo hoy”, en este contexto pandémico. “Esto solo es posible desde la querencia al sector”, destacó.

El presidente de Abanca destacó en su intervención que el evento “es probable que sea el primero de una nueva etapa” por las “problemáticas nunca antes conocidas” que afronta la industria y los retos como la renovación de flota o el aprovechamiento de los fondos Next Generation.

Mientras, el representante de la FAO, Manuel Barange, señaló como uno de los principales desafíos el garantizar la alimentación de la población mundial, que en 2020 se incrementó en 100 millones el número de personas en riesgo de pasar hambre.

IVA superreducido

Al igual que en el congreso organizado junto a FAO, la petición para reducir el IVA del pescado al 4% volvió a estar presente. En este caso fue el presidente de la Xunta el que lo sacó a colación, recordando que es a las autoridades europeas a las que hay que convencer y que “no es un problema del Gobierno español”.

A este respecto, la secretaria general de Pesca trasladó a FARO que esta “es una demanda que está ahí desde hace tiempo y en Hacienda lo saben” y que “no es algo totalmente autónomo de los países. “Es en el ámbito europeo donde se tiene que llegar a un consenso; se está trabajando en ello”, avanzó.

Durante su intervención previa, Villauriz explicó que Pesca “seguirá defendiendo” al sector ante los “retos” que se aborden en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en torno al apoyo fiscal al diésel, y el desarrollo de campañas para incentivar el consumo de productos del mar.