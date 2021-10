“El pescado es el alimento perfecto; no sería bueno eliminarlo de la dieta”

–¿Cómo de importante es para la FAO eventos en Vigo como este congreso sobre Nutrición y Salud?

–Para nosotros es muy importante establecer buenos nexos de unión con el sector privado. La FAO trabaja mucho más con Gobiernos y Conxemar nos da la oportunidad de escuchar los problemas que ve el sector privado y de poder presentar nuestra visión global respecto a la pesca y acuicultura. Es una oportunidad única que se da una vez al año.

–El protagonismo en estas jornadas de nutrición es el pescado y el marisco. Dicen los expertos que es casi insustituible. ¿Es el alimento perfecto?

–Es el alimento perfecto razones no solo por su contribución proteínica, sino también por los micronutrientes y demás. Lo que es también muy importante es el darse cuenta de que si no tuviésemos pescado la consumición de proteína de base animal aumentaría en tierra. Actualmente consumimos unos 20 kilos por persona y año de pescado y unos 45 de carne. Si no tenemos los 20 de pescado el aumento de carne va a aumentar, porque en todos los países hay una relación entre el desarrollo económico y el consumo proteínico. Cuanto más se desarrollan más se consume y esa proteína tiene que venir de algún sitio. Además, la pesca es el único sector que depende de los ciclos naturales del océano y si lo gestionamos bien es una fuente de alimento constante. Es esencial desde el punto de vista de sostenibilidad.

–Entiendo que están en contra de la idea de eliminar el pescado (así como otros animales o productos de origen animal) de cualquier dieta.

–No sería bueno. Uno de los problemas que tenemos cuando vendemos la narrativa de la pesca todo el mundo se va automáticamente a los problemas, como la sobreexplotación. Pescamos 2.500 especies en todo el mundo y cultivamos más de 600 y en estos números siempre va a haber historias malas y buenas. Lo que hay que entender es que son sistemas complejos, con muchas artes de pesca, muchas especies… Hay que buscar los sostenibles y hay que prestar atención a los éxitos. Actualmente el 34% de las poblaciones pesqueras están sobreexplotadas, y tenemos que reducirlo, pero también quiere decir que el 66% restante no está sobreexplotado. Eso también hay que venderlo bien.

–La parte positiva de la narrativa.

–Positiva no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino de la contribución de la pesca y la acuicultura a la reducción del hambre y la pobreza. Hay muchísimas comunidades dependientes de la pesca en todo el mundo que no tienen otra alternativa para generar alimento y sustento. Protegerlo es esencial, tanto o más que a las grandes producciones, porque en su mayoría son pescadores de pequeña escala que venden normalmente a nivel local.

–¿Esta importancia que dan al pescado es la razón por la que FAO elige la ciudad con frecuencia?

–Elegimos Vigo porque es una capital europea de la pesca, pero trabajamos en todo el mundo, con presencia en más de 160 países. Vigo es importante porque podemos hablar directamente con grandes empresas, lo que también les da a ellos una plataforma importante.

–La FAO también trabaja en la iniciativa de Puertos Azules, con Vigo como candidata para acoger la oficina central del proyecto. ¿En qué punto están los trabajos?

–Es una posibilidad, pero estos asuntos hay que tratarlos con toda su complejidad y dejarlos madurar hasta que sea el momento adecuado. Nos fijamos mucho en los puertos porque son la conexión entre tierra y mar, donde los principios de sostenibilidad se empiezan a trabajar. Es donde se combinan todas las industrias de los océanos y nos dan una oportunidad de alinear las narrativas de las diversas industrias que dependen del mar. ¿Cómo se tiene que trasladar esta importancia? Todavía estamos trabajando en ello, pero estamos muy orgullosos de que Vigo y el Puerto en particular siempre haya estado abierto a apoyar y ayudar en lo necesario.