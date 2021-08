“No encontramos sentido a que el pescado no tenga un IVA superreducido”

“Sin la bonificación al diésel distintos segmentos de flota se verían amenazados”

La flota pesquera lleva desde el estallido de la pandemia de coronavirus con una alta carga de trabajo al ser considerado como un sector esencial. Todo ello pese a las dificultades logísticas, los brotes a bordo, la caída de mercados (y precios) o las dificultades para conseguir la vacunación. “Creo que hemos estado a la altura de las expectativas gracias a nuestra gente del mar”, explica el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza.

–Año y medio de pandemia y los problemas siguen para la flota, con contagios y, por desgracia, también fallecidos.

–El asunto tiene varias derivadas. Desde el inicio se nos consideró como sector esencial y se nos alentó para no parar de producir. Hemos establecido protocolos muy estrictos y hemos sabido convencer a las administraciones para vacunar a las tripulaciones, pero pese a ello se siguen produciendo algún caso excepcional de contagios. Hay enorme concienciación entre las tripulaciones y las empresas, aunque el riesgo cero no existe.

–¿Siguen los problemas logísticos para relevar tripulaciones o para acceder a contenedores?

–Hay una serie de complicaciones por el cierre de fronteras, que afecta a las tripulaciones que trabajan en alta mar. Lo mismo pasa con el transporte de mercancías vía contenedores, que está muy complicada, porque se ha producido un encarecimiento en los costes logísticos muy grande. Luego hay una tercera derivada, ya que la situación inestable del canal Horeca ha repercutido de manera considerable en los precios de la flota de fresco.

–¿Habrá empresas que se queden por el camino?

–Es un sector muy maduro y con una perspectiva de futuro. Somos empresas de base familiar, lo que genera mucha estabilidad, muy especializadas y con proyección internacional. Son factores clave para asegurar el futuro. Seguro habrá alguna baja, pero con carácter general sabremos pasar este temporal desde el punto de vista económico. Estamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones complejas.

–¿Se recuperará la fase de inversión y renovación de flota?

–Estamos en un momento crítico de toma de decisiones. Por una parte, estamos hablando de que la flota española es de las más envejecidas de Europa, con más de 30 años y más de 32 en el caso de la gallega. Llevamos tiempo luchando por la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad a bordo. De igual forma las normativas comunitarias e internacionales van hacia la lucha contra los gases de efecto invernadero y a favor de las bajas emisiones. Y en tercer lugar, con la aplicación de las nuevas normativas pesqueras, como la de descartes, es necesario llevar a cabo una actualización de la flota. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, teniendo barcos menos contaminantes y con mejores condiciones para los tripulantes.

–¿Aprovecharán el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Acuícola (Fempa) para esto?

–Tienen bastantes restricciones, sobre todo en lo que se refiere a barcos de más de 24 metros. En ARVI nos caracterizamos por una flota principalmente de altura y gran altura, de mayor dimensión. Hablamos de tener barcos más eficientes energéticamente, con mejor habitabilidad y sin aumentar la capacidad pesquera. Queremos complementarlo también con los Next Generation.

–¿Confía en poder beneficiarse de los fondos COVID?

–Sí. Es una demanda no minoritaria. Tenemos segmentos de flota que necesitan urgentemente una renovación. En ARVI tenemos una serie de proyectos en diversos caladeros para llevar a cabo nuevas construcciones, además de implementar mejoras en barcos. Por tanto, dado que los Next Generation tienen préstamos a largo plazo y dinero a fondo perdido, creo que habiendo demanda y estando el naval en una situación de baja actividad, creo que podría ser un perfecto complemento.

–¿Qué cree que pasará con OMC y las bonificaciones al diésel?

–Es una materia de gran preocupación e incertidumbre. En las cuentas de explotación de las empresas el gasoil es un capítulo de enorme transcendencia y consideramos que estas bonificaciones deben de continuar. De lo contrario se verían amenazados distintos segmentos de flota.

–Con lo que ha sufrido el sector, ¿no sería este el mejor momento para bajar el IVA al pescado?

–No encontramos sentido a que no tenga un IVA superreducido como otros productos, como la harina o la leche. Nos parece lógico que el pescado también esté ahí. Países de nuestro entorno aplican un IVA cero o entorno al 5%. En este momento especialmente de pandemia, en el que se necesita también una dieta equilibrada, necesitamos que se socialice el consumo de pescado y que su precio no sea un factor limitante. Estamos observando una caída del consumo per cápita, frente al aumento en otros países. Trabajamos con las administraciones por ello.

–Se aprobaron recientemente las 75.000 toneladas sin arancel de Malvinas. ¿Será solución o se infrautilizará por la “letra pequeña”?

–Todo es mejorable, pero hay que destacar que por primera vez hay contingentes arancelarios para el calamar Loligo gahi. La cantidad es importante y da una estabilidad para tres años, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Correcto, se trata de una cantidad destinada a transformación, y estamos trabajando las empresas de mano de la industria para ver qué fórmulas podemos encontrar a efectos de encajar estas exigencias con las actuales circunstancias, que es traer una parte importante de calamar entero. Hay que destacar la ayuda de Anfaco y Conxemar, además de que Pesca y la DGMare son conscientes de que se necesita de este producto de Malvinas. El grado de dependencia es enorme y nuestra relación con las islas genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro territorio, ya que los barcos se construyen en Vigo y Marín, las reparaciones y los pertrechos también se hacen aquí, las tripulaciones son una gran parte gallegas, el pescado se descarga aquí...

–Pero las empresas dicen que solo se podrá aprovechar un 20%.

–Es correcto, tenemos todavía mucho que trabajar en cuanto al aspecto técnico, pero estamos trabajando en ello y vamos a conseguir utilizar los contingentes en una cantidad importante a lo largo de estos años.

–Esta situación surgió con el Brexit, como también la crisis con Noruega por el bacalao de Svalbard o la caballa. ¿Qué hace ARVI en este sentido?

–Es otro de los daños colaterales del Brexit. Noruega se ha autoasignado cuota de caballa y estableció restricciones para el bacalao en Svalbard y creo que la Cooperativa, en colaboración con Cepesca y Europêche, está reaccionando claramente. También la Comisión Europea, con la exclusión de la caballa de los contingentes arancelarios.

–¿Teme apresamientos?

–No lo sé. Lo que sí sé es que debemos regularnos por el reglamento internacional, sobre todo entre potencias desarrolladas y cumplidoras. Más allá de manifestaciones en muchos casos poco constructivas, estoy convencido de que finalmente el derecho internacional trascenderá y el que finalmente se imponga. La UE tiene mecanismos para establecer medidas de presión y por tanto creo que no llegará la sangre al río y la UE podrá seguir pescando como hasta ahora.

–Hace poco nombraron a un gerente, Edelmiro Ulloa, volviendo a ser un gerente único.

–El nombramiento se aprobó de forma unánime. En los casi 60 años de historia de ARVI la figura del gerente había sido unipersonal y cuando se produjo la jubilación de Suárez-Llanos tuvimos un periodo transitorio de ajuste y reestructuraciones, con dos gerentes adjuntos. Considerábamos que era el momento de volver a la figura de un gerente único. Es un hombre de la casa, gran conocedor de los distintos segmentos de flota, de las problemáticas que se tratan en los foros a nivel internacional. Es muy merecido y un gran profesional.

–El próximo enero finaliza su mandato y se celebrarán elecciones, ¿se presentará?

–Quedan en torno a seis meses. A título personal ni si quiera lo he pensado, pero digo dos cosas: como siempre he transmitido, estoy a la absoluta disposición de nuestros asociados y si ellos consideran que he hecho una buena gestión y que debo seguir en el puesto, siempre me he mostrado dispuesto a afrontar retos; en segundo lugar, hablamos de un proceso transparente y claro y en su momento se verá. Aquí lo importante no son las personas y luchamos por poner las bases para el futuro de la Cooperativa y del sector.

–¿Volverá el Vigo Seafest más fuerte que nunca?

–Sin ninguna duda. Hemos intentado buscar hasta el último momento fórmulas para la edición de este año tras perder la de 2020. La seguridad del público estaba por encima de cualquier cosa. Necesitamos una normalización de la situación, sobre todo con nuestro tipo de festival, y para nosotros no existe. Vimos que era lo más prudente, pero la próxima edición del año 2022 queremos que sea para resarcirnos y ofrecer a los visitantes la experiencia por triplicado.