“No queremos indemnizaciones por los parques eólicos, queremos un futuro”

Las cofradías de pescadores están en primera línea frente a los parques eólicos proyectados en la costa gallega. Los dos primeros, de Iberdrola y en la costa lucense, se encontraron con la oposición de la bajura y la flota de litoral. José Antonio Pérez es el presidente de la Federación Galega de Confrarías y tiene claro que si no se les tiene en cuenta se opondrán a su desarrollo. “Eso lo tenemos claro”, apunta el también patrón mayor del pósito de Ribeira.

–¿Cree que hay espacio para que los parques marinos y la pesca puedan “convivir” en Galicia?

–Pues espero que sí lo haya. Como pescador sé dónde faenamos y por donde precisamos pasar para llegar a los caladeros, pero serán los de la industria de los parques eólicos los que tendrán que buscar aquellos sitios donde no interfieran con la pesca. No se puede olvidar que en Galicia hay 4.282 barcos según los datos actualizados de Pescagalicia. Y eso los de la industria eléctrica lo tienen que saber.

–¿Por qué dicen que un parque eólico afecta a la pesca?

–Pues porque implica que una amplia zona será intransitable, así como que se impedirá la pesca donde esté situado. Y no debemos olvidar que la instalación de un parque siempre lleva añadido que habrá un cableado para traer esa energía que se genera a tierra, que impedirán algún tipo de pesca por donde pasen además de establecerse zonas de exclusión por seguridad.

–¿Las especies o los ecosistemas se verían dañados?

–No lo decimos solo los pescadores, los científicos son los que deberán tener respuesta a esta cuestión, pero lo que está claro es que los molinos de viento afectarán a las mareas o a los pasos de las especies migratorias. Y todavía no hay muchos estudios que puedan asegurar lo que ocasionará la vibración de lo parques en el ecosistema marino. Ojalá tuviésemos estudios firmes sobre esta cuestión porque añadirían valor al diálogo que estamos manteniendo pesca e industria eólica.

FICHA PERSONAL José Antonio Pérez (58 años) es patrón mayor de la cofradía de Ribeira desde 2009. Antes fue presidente de los mariscadores allí y desde 2018 es el presidente de la Federación Galega de Confrarías.

–¿Cómo valorán la idea de recibir compensaciones económicas como propone el último dictamen aprobado en el Parlamento Europeo?

–Eso ya se está haciendo en Portugal. Habría que ver las consecuencias que está teniendo para el sector allí, cuestión que desconocemos en profundidad; pero lo que está claro es que Galicia es una región eminentemente marinera y pesquera en la que la pesca no solo es un negocio, sino que es una forma de vida de nuestros pueblos durante todo el año, de verano a invierno, y no se puede obviar esta cuestión tan importante.

–Pero, ¿aceptarían las ayudas?

–No. No queremos indemnizaciones, queremos un futuro. Ya que las administraciones incentivan a la gente para el relevo generacional no es para que nos paguen para no pescar. El Parlamento Europeo habla de compensaciones al sector, pero también hizo un informe sobre el impacto en el sector pesquero presentado por Peter Van Danel. A nuestro juicio refleja muy bien la casuística y los condicionantes que se deben dar antes de la instalación. Es necesario que se tome esto de manera muy rigurosa por parte de los promotores. Además, hay una cuestión que se está obviando y es el qué ocurrirá con las instalaciones cuando finalice su vida útil; cuál será el protocolo de retirada de esas instalaciones. Cuando se habla de la pesca, desde las cofradías pensamos siempre en el futuro, en la sostenibilidad del recurso. Es importante pensar en el futuro de los pescadores y de las futuras generaciones que necesitarán alimento fresco, natural y sostenible antes de promover instalaciones de este tipo.

–¿Hasta dónde llegarían para frenar la instalación si no se tienen en cuenta sus demandas?

–Lo más importante es que el sector, desde la altura hasta la bajura está unido en este tema. Galicia es pesca y no se concibe nuestra región sin poder pescar. No es el momento de tomar decisiones drásticas, es el momento de dialogar, de dar a conocer la actividad y, sobre todo, estar atentos, porque estamos hablando de una industria que tiene mucha fuerza económica que hace valer su perspectiva ante la sociedad. Y lo que sí está claro es que la pesca va a estar atenta a todos sus movimientos.

–En esa unión es clave el papel del Observatorio da Eólica Mariña, ¿no?

–El Observatorio está funcionando y el sector pesquero está más unido que nunca en este tema. También estamos notando el apoyo de la Consellería do Mar y de la Consellería de Medio ambiente.

–Está a punto de hacer 1.000 días como presidente. ¿Siente el respaldo del sector?

–Estoy contento. Estamos trabajando e intentamos solucionar las demandas del sector, que nos da un respaldo total. También desde las federaciones provinciales y la nacional.

–¿Cree que s ha mejorardo en la representatividad de las cofradías?

–Sí. Pienso que cada vez más se nos tienen en cuenta, porque además también estamos en Cepesca y Europeche. Esta unión supone un respaldo muy grande.

–Más allá de la eólica, ¿el reglamento de control europeo es lo más complicado que tienen por delante?

–Es algo que estamos peleando. Creemos que se van dando cuenta en Europa que teníamos razón, pero tenemos que seguir convencieron a los europarlamentarios y a la Comisión. Va a ser difícil, pero seguiremos peleando.

–Con los últimos cambios aportados por el Consejo, ¿prevén seguir con las movilizaciones?

–Sí. De hecho, lo voy a proponer. Tenemos que seguir revindicando nuestros derechos ante el reglamento, porque además creemos que están equivocados totalmente.