La flota lusa dice "no" a cambiar el reparto de sardina con España

La flota española, principalmente la de Galicia, tendrá muy complicado aumentar sus posibilidades de pesca dentro del reparto que existe entre España y Portugal para la captura de sardina. Pese a la recuperación de la especie en aguas ibéricas y al significativo aumento de la cuota, los barcos del cerco o del xeito –flota artesanal gallega– la distribución de acuerdo a los planes de gestión negociados entre los gobiernos de ambos países sigue siendo lesivo para los intereses españoles: la flota de bandera lusa tiene el 65,5% de las posibilidades de pesca. Y, a tenor de lo que opina la Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (Anopcerco), la negociación no estará encima de la mesa. “No, no estamos dispuestos a ceder en un derecho que es nuestro”, responde su presidente, Humberto Jorge, a preguntas de este periódico.