La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas para la seguridad y protección de la navegación y de prevención de la contaminación del mar por parte de los buques, celebra cada 25 de junio el Día de la gente del mar.

Pero, ¿quién es “la gente del mar”? Según la OMI, es toda persona relacionada con la actividad marina ya sea en mar, ya sea en tierra. Es decir, todos los tripulantes de los barcos, independientemente de la labor que desarrollen a bordo, aquí entra claramente la pesca, y todas las personas que tengan alguna actividad relacionada con el mar en sus múltiples facetas, tales como la acuicultura, el marisquero, la construcción naval, trabajadores portuarios, comercio de productos de origen marino o que fueron transportados por mar, tales como las lonjas, mercados, supermercados, conserveras, frigoríficos, transformadores y comercializadores de pescado, distribuidores, transportistas de productos marinos por rutas terrestres (camiones, trenes) o aéreas (aviones), y un largo etcétera.

Es decir, una enorme cantidad de personas. En Galicia, cuando hablamos de “gente del mar”, en este amplio sentido, creo que nos podemos incluir casi toda la población gallega. Pocas cosas hacemos en Galicia que no tengan un toque marino. Por ello, poca gente habrá que no sea, o no se sienta, “gente del mar”.

Pero hablando de una manera más estricta, tripulantes de los distintos tipos de barcos y la actividad más estrechamente relacionada con el mundo marino, la cantidad de “gente del mar” en Galicia sigue siendo enorme.

Todos nos sentimos orgullosos de las gentes del mar, tienen un alto componente mítico y bucólico, pero no debemos olvidarnos de sus problemas, que son muchos. Incidentes marinos de todo tipo que pueden causar heridos e incluso pérdidas de vidas, condiciones ambientales adversas, trabajo duro, deficientes condiciones de trabajo en muchos casos, entorno incómodo, soledad…

En encuestas realizadas por la OMI a tripulaciones de barcos de muchos países, una de las mayores preocupaciones de este colectivo se encuentra en las deficientes condiciones de trabajo a bordo de los buques, tanto pesqueros como mercantes, en las que tienen que realizar su labor. Estas deficientes condiciones se agravaron seriamente por la covid-19. Súbanse a un barco pesquero o mercante, miren los camarotes de las tripulaciones y verán que las condiciones de vida, en general, son muy mejorables. Se avanzó mucho en los últimos años, pero aún falta mucho por hacer.

Otra de las preocupaciones actuales de la gente del mar es su consideración colectiva dentro de los distintos tipos de trabajo posibles. La gente del mar, de manera muy mayoritaria, considera que son trabajadores esenciales. Pero no siempre se les reconoce esta condición.

Por ejemplo, de manera más evidente, durante la pandemia de la covid-19, la gente del mar se encontró en primera línea de la respuesta mundial y estuvieron sometidos a difíciles condiciones de trabajo en torno a la incertidumbre y a las dificultades de acceso a los puertos, el reabastecimiento, los cambios de tripulación, la repatriación, etc.

En vista de ello, la campaña del Día de la gente del mar de 2020 centró su mensaje en instar a los gobiernos a reconocer a la gente del mar como trabajadores clave, esenciales en la lucha contra la pandemia proporcionando bienes vitales tales como alimentos, medicinas, suministros médicos, automóviles, ordenadores y otros componentes informáticos, entre otros. Por ello pedían, y siguen pidiendo, que se les facilite el apoyo logístico y la asistencia requerida para llevar a cabo su importantísima labor.

La campaña de la Organización Marítima Internacional continúa alentando a los gobiernos a que apoyen a la gente del mar durante la pandemia, y, además, extiende su mensaje para el “Día de la gente del mar” del 25 de junio de 2021 para pedir un futuro justo para la gente del mar: entorno seguro y protegido, trato justo, condiciones de trabajo justas, formación justa, seguridad justa, IVA justo…

Recordemos y apoyemos a “la gente del mar”. Somos nosotros mismos.

*Instituto de Estudios Vigueses