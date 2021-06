La ponente del Reglamento de Control Pesquero, Clara Aguilera, anunció que defenderá en Bruselas una excepción para las rías gallegas, de forma que las embarcaciones con menos de ocho metros de eslora que no se alejen a más de cien metros de la costa no estén obligadas a estar geolocalizadas. “Si hay pequeños barcos que permanecen en la ría y es fácilmente demostrable, no tiene lógica que lleven GPS”, manifestó la eurodiputada del PSOE, “vamos a ver si llegamos a un acuerdo”. Uno de los temas que más preocupan a Aguilera es la posible eliminación de los subsidios a la pesca. “La Organización Mundial del Comercio (OMC) lleva tiempo tratando sobre si los subsidios a la pesca deben mantenerse o no. Me refiero a ayudas al gasóleo o a la modernización de la flota. Estamos haciendo todo lo posible para que no se eliminen pero hay un riesgo evidente”.