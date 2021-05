España se mueve para intentar frenar la intención de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de poner freno al diésel bonificado que utiliza la flota pesquera, como avanzó FARO en primicia, al considerar que forma parte de los subsidios que contribuyen a la sobrepesca. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció ayer que planteó a la Comisión Europea una declaración conjunta con Francia para conocer la postura de la Unión Europea ante la cumbre ministerial de la OMC que tendrá lugar en julio. A esta propuesta se sumaron luego ocho estados miembro. Para Planas, es “preocupante” que se cuestione la exención fiscal para el gasóleo que utiliza la flota pesquera, así como otras ayudas públicas como las englobadas en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).

La declaración de España y Francia fue presentada ayer en la primera de las dos jornadas del Consejo de Ministros del área de Agricultura y Pesca de la UE. Según explicaron desde el Ministerio, la propuesta fue apoyada por Irlanda, Malta, Chipre y Croacia, para incluir este punto en el orden del día, a la que más tarde se sumaron también Italia, Polonia, Grecia y Bélgica.

El objetivo que persiguen estos países es que la Unión Europea lleve una posición coordinada a la reunión ministerial de julio para alcanzar un amplio consenso sobre el texto presentado por la OMC antes de fin de año.

Como recordó Planas, la intención es la de “lograr el mejor resultado para el conjunto del sector pesquero comunitario”. El ministro señaló que “algunos elementos” de la negociación en el seno de la OMC “parecen preocupantes”, citando en primer lugar la exención en materia fiscal para el gasóleo. Tal y como publicó este periódico, de salir adelante esta propuesta la flota de bajura y altura española se enfrentaría a un sobrecoste de 50 millones al año.

Planas quiere "lograr el mejor resultado para el conjunto del sector pesquero comunitario"

Además de esto, el ministro también situó la “condicionalidad en la utilización de fondos en stocks en recuperación” o las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), “que son imprescindibles para el desarrollo de la Economía Azul y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. “Es muy importante poner en valor lo que significa la Política Pesquera Común (PPC), lo que significa el rendimiento máximo sostenible, lo que significa que los FEMP están sometidos a condiciones muy estrictas y finalmente que somos no solo pioneros, sino líderes en lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, indicó Planas antes de su entrada en el consejo.

Cuotas

Por otro lado, Planas también abrió la puerta ayer a que la UE prorrogue unilateralmente las cuotas pesqueras de los stocks que comparte con Reino Unido hasta “final de año” ante la posibilidad de que Bruselas no llegue a un acuerdo con las autoridades británicas tras el Brexit.

El ministro recordó que las conversaciones entre ambas partes para fijar los totales admisibles de capturas (TAC) de este año “no han resultado en un acuerdo global”. “En el mes de diciembre se fijaron unos TAC y cuotas provisionales para el primer trimestre, posteriormente en marzo los prolongamos hasta julio y probablemente lo tengamos que hacer para final de año”, indicó.