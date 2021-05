La Consellería do Mar ha creado la Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Verificación para coordinar e impulsar el aprovechamiento de los fondos pesqueros comunitarios. La Xunta defiende la “flexibilidad y simplificación” en la aplicación do futuro FEMP para que su ejecución no tenga tantos problemas como el actual. En este sentido, el PSdeG pidió a la Administración gallega que “trabaje” para dar salida a los 254 millones de euros que quedan pendientes del actual FEMP.