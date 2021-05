Las cofradías del percebe de Pontevedra han interpuesto un recurso de alzada ante la Conselleira do Mar en contra de la resolución por la que se autorizó el período extraordinario de extracción de semilla de mejillón (mejilla) para el mes de mayo, lo que supone una ampliación respecto a la época autorizada para esta actividad, situada entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año.

Las cofradías critican que no se tuviese en cuenta su negativa a esta ampliación, que a su juicio va “en contra del medio de vida del sector percebeiro”, que no se respetan las zonas de extracción restringidas o que no hay “datos relativos a las cantidades extraídas de mejilla por cada titular”.

La federación pedirá informes sobre los daños de esta extracción a otros recursos (como el percebe) y presentará los currículums de todos los percebeiros “con el fin de que la Consellería do Mar les encuentra una alternativa laboral ante el riesgo de desaparición en el que se encuentra su medio de vida”.