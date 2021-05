La tragedia de primavera de Jealsa y Fandicosta

Era lunes en Fandicosta, turno de tarde. De repente, salta el aviso de un incendio. "Salimos con lo puesto. Tenemos en las taquillas las llaves del coche, el teléfono móvil y la ropa. Cuando desalojamos la factoría no parecía que iba a ser tanto, y mira cómo está todo calcinado", relataba, a pie de carretera, una de las operarias. Casi al lado, a un desolado Ángel Martínez Varela le caían las lágrimas. El presidente de la pesquera, fundada en 1986, veía ennegrecerse su mayor proyecto industrial. Era un 9 de mayo de 2016.

El mismo día, pero cinco años después, la plantilla de otra histórica del sector en Galicia, Jealsa, tenía que observar casi el mismo panorama.

En Boiro

En el caso de Jealsa, el fuego se desató en las instalaciones frigoríficas, donde almacena la materia prima con la que aprovisiona las líneas de fabricación de la planta de Boiro, y afectó una superficie de 11.000 metros cuadrados, incluyendo el cocedero y parte de la sala de elaborados. La compañía aseguró ayer que todas las instalaciones del grupo continúan operando a pleno rendimiento, y lanzó un emotivo mensaje de agradecimiento a todas las unidades de emergencias que ayudaron a contener el siniestro.

"Y por supuesto, nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento a las empresas proveedoras que, junto a la excepcional actuación de nuestros trabajadores, colaboraron desde el primer instante para controlar la situación junto a los equipos de emergencia", destacó en un comunicado, en el que también ha hecho una "mención especial" a los representantes de los trabajadores por su labor de coordinación y comunicación.

"Todos nuestros centros de producción en el mundo permanecen a pleno rendimiento, poniendo en marcha las acciones necesarias para superar esta situación, que estamos seguros nos unirá aún más como empresa y equipo humano".

En el incendio Fandicosta perdió unas 7.000 toneladas de producto, principalmente pota (illex argentinus).

Pero con apoyo logístico en Madrid y Basauri y una planta de elaborados en Vilagarcía (la antigua Friporto), Fandicosta trazó de inicio un plan para “reponer y mejorar” su brazo industrial de Domaio. Redistribuyó plantilla en centros como el de Vigo (Casa Botas) y puso en marcha un proyecto de reconstrucción de la fábrica, en el que invirtió más de 25 millones de euros, entre las obras y la nueva maquinaria. En el sector, que se brindó en pleno para ayudar a la compañía, se llegó a rumorear que no se volvería a levantar una planta junto a Rande.

Pero Ángel Martínez Varela nunca se echó atrás. "Yo quiero reconstruirlo, es mi obsesión desde el primer día. No me preguntes por qué", dijo a FARO escasos meses después, durante la feria de Conxemar. "Me puse una prioridad en el primer momento: si paramos estamos muertos. Si el incendio hubiese ido a la otra fábrica estábamos muertos. Y, si paro de fabricar, un cliente puede tenerte en muy buen concepto pero debe buscarse la vida"

Pese a haber perdido el 60% de sus instalaciones, y sin poder contar con logística de frío, la empresa de Moaña apenas sufrió un descenso de 10 millones de euros en su volumen de facturación en aquel ejercicio. En 2018 logró unas ventas récord, con 121 millones de ingresos. "Podría haber tomado otra determinación, habría sido lo más fácil", añadió Martínez Varela en aquella Conxemar de 2016. "No sé, llevo muchos años en el mundo del pescado. Quiero dejarlo igual. Cuando lo deje, que quizás sea pronto, porque hay que dejarlo en algún momento, quiero dejarlo funcionando. Es mi idea".

Fandicosta lo hizo, y Jealsa ya está en camino.