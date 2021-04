Galicia “tendrá que tomar decisiones” si la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no rectifica su postura de la semana pasada, cuando aseguró que las tripulaciones de los barcos se vacunarán “cuando les toque y con la vacuna que les toque”. “Desde luego Galicia tendrá que tomar decisiones. Si el Ministerio de Sanidad no asume sus competencias, Galicia no va a seguir consintiendo que los marineros estén en esta situación”, señaló la conselleira del Mar, Rosa Quintana. Euskadi hizo lo propio con parte de su flota de bajura y altura y desde la Xunta se recordó que se habían saltado las directrices de vacunación estatales.

La conselleira explicó que la dirección del Instituto Social de la Marina (ISM) le ha expresado su voluntad de atender la petición de vacunación del sector pesquero gallego, pero que si Sanidad no autoriza al ISM a hacerlo tendría que hacerlo la Xunta de Galicia, lo que no es la solución ideal.

“La ministra de Sanidad tiene que recapacitar un poco con las declaraciones que hizo y asumir lo que se acordó en el Consejo Interterritorial a propuesta de Galicia, una propuesta que viene haciendo Galicia desde del mes de febrero”, recordó Quintana.