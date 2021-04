La pesca gallega se harta: urgen a la Xunta vacunar al sector, como hizo Euskadi

La flota gallega se harta. Desde la bajura hasta la altura y gran altura. Las palabras del miércoles de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ignorando la solicitud de Galicia y del sector pesquero español de inmunizar a los marineros sentaron muy mal a los representantes de la flota, que a preguntas de FARO piden en bloque a la Administración gallega que siga el ejemplo de Euskadi y vacune ahora, al menos, a la flota de altura y gran altura. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que debe ser el Gobierno, y el concreto el Instituto Social de la Marina (ISM), el que debe dar el paso para inmunizar a las tripulaciones. Sin embargo, asociaciones como ARVI, Opromar, Orpagu, OPP-7, Pescagalicia, Celeiro y los pósitos (a través de la Federación) creen que el Gobierno gallego “no puede permitirse seguir así” y urgen “actuar ya”.

Tras la reunión del Consello, Feijóo señaló que la Xunta “reiteró” la petición para que el ISM vacune a las tripulaciones que están largos períodos alejados de tierra, algo “de sentido común”. “Por eso, no entendemos que no se adopte en la Comisión de Vacunación y en el Consejo Interterritorial el acuerdo de que la población marinera que embarca en períodos superiores a una semana no tenga prioridad en la vacuna”, explicó.

“Lo que tiene que hacer la Xunta es da un paso de una vez”, apuntó el gerente de Opromar, Juan M. Fragueiro. A su juicio, Galicia “debería seguir a País Vasco”, algo que “es muy sencillo”. “No hablamos de 200.000 personas; en nuestro caso tenemos un palangrero que va a salir por cuatro meses, ¿no sería lógico que vayan vacunados y tranquilos?”, recalcó.

De la misma opinión es el gerente adjunto de ARVI, Edelmiro Ulloa, que recordó que están “decepcionados y muy disgustados” con las decisiones de Sanidad y que estarían “encantados” de que la Xunta diese el paso. “Cuando se nos pidió estar al pie del cañón el sector respondió y lo que pedimos no es tan complicado”, señaló. En la misma línea se pronunció el responsable de al OPP-7, Sergio López: “Sería bueno que dieran un paso adelante, no pedimos algo especial, solo que se nos tenga en cuenta”.

La gerente de Orpagu, Juana Parada, valoró que quizá “jurídicamente no sea posible”, pero insistió en que Galicia “tiene que dar un paso y exigir que se priorice a este colectivo”. Torcuato Teixeira, de Pescagalicia, cree que “la Xunta no puede permitirse seguir en la misma onda del Gobierno” y que “hay que actuar ya”. “Ahí está el precedente del Gobierno vasco”, recalcó. Mientras, el representante de Puerto de Celeiro, Jesús Lourido, calificó de “impresentable” la respuesta de la ministra y señaló que todo puede ser una “decisión política” y “de sentido común”.

El presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, indicó que el sector está “vapuleado por todas partes” y que “es un agravio comparativo” que Euskadi haya vacunado sin problema a parte de su sector y Galicia no.