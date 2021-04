Sanidad ignora el clamor del sector de la pesca por las vacunas: “Será cuando toque”

“Cuando les toque, en el turno que les toque y con la vacuna que les toque”. Con esta frase la ministra de Sanidad, Carolina Darias, borró toda esperanza del sector de la pesca gallego y del resto de España por recibir la vacuna contra el COVID en esta fase de la inmunización. Será el Instituto Social de la Marina (ISM), tal y como se solicitó desde la Xunta y el sector, pero no será ahora ni con la solución de Janssen, monodosis y clave para la flota por las mareas que realizan los marineros a bordo de los buques, tal y como recordó desde un principio la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). La patronal Cepesca estalló al conocer las declaraciones de la ministra y acusaron al Gobierno de “abandonar” al sector. Desde la Consellería do Mar, por su parte, mostraron su indignación después de que por la mañana la titular Rosa Quintana anunciase que el ISM se estaba preparando para vacunar “en breve” a las tripulaciones, lo que generó gran expectación. “Las declaraciones nos dejan estupefactos”, señalaron fuentes de la Xunta tras la intervención de Darias.

Según la Xunta, durante la Comisión de Salud Pública celebrada el martes, el conselleiro Julio García Comesaña insistió en que la pesca fuese un sector prioritario a la hora de recibir las vacunas debido a la situación especial en la que trabajan, en largas mareas, en ocasiones lejos de cualquier hospital y en un espacio en el que si hay un contagio su propagación es casi inmediata. La contestación fue que “el ISM se había mostrado receptivo” a administrar las dosis, como ya sabía el propio sector pesquero, y que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas “lo vieron con buenos ojos”.

Quintana aprovechó una pregunta de los medios en una visita a Ribeira para trasladar esta información, así como que la propuesta desde Galicia es “empezar por los marineros de altura y gran altura y continuar con la bajura”. Con ello, la conselleira anunció que el proceso de vacunación sería “en breve”, que el ISM estaba “ultimando las bases de datos” de las tripulaciones para ello y que contaba con saber más tras el Consejo Interterritorial.

Sin embargo, no se esperaban la respuesta de Darias. “Ayer la Comisión de Salud Pública no adoptó nada respecto a esto”, comenzó la ministra, que añadió: “He informado al Consejo de que he establecido contacto con mi colega, el ministro Escrivá, y desde luego el ISM estaría en disposición de vacunar a los marineros según la estrategia de vacunación, cuando les toque, en el turno que les toque y con la vacuna que les toque”. Además, informó de que García Comesaña pidió que el ISM “fuera el que pudiera vacunar en el orden que le toque y conforme a la estrategia de vacunación a los marineros”.

Cepesca critica el "abandono" al sector y ARVI habla de "falta de sensibilidad"

Según la Xunta, durante la reunión de ayer se volvió a poner el tema encima de la mesa y que “por parte de la ministra no hubo oposición de ningún tipo”. “Las declaraciones realizadas por ella en la rueda de prensa –teniendo en cuenta el contenido del comité y la comisión– nos dejan estupefactos porque demuestra, como ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas, que el ministerio aplica distintas varas de medir ya no por colectivos sino por territorios”, censuran desde el Gobierno gallego, que cree que las palabras de Darias son “un menosprecio a los marineros de Galicia”.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, señaló a FARO que “es una pena que el Gobierno no se dé cuenta de la realidad de los trabajadores del mar”. Como recordó, la flota “necesita un plan especial de vacunación, tal y como recomiendan hasta cinco agencias de Naciones Unidas”. “Las comunidades autónomas tendrán que imitar al Gobierno vasco y vacunar a los pescadores por su cuenta”, recalcó Garat en relación al movimiento de Euskadi para inmunizar a los marineros de bajura y altura, incluidos los atuneros, donde de esta forma coincidirán vascos vacunados y gallegos sin vacunar.

Desde ARVI, por su parte, criticaron la “falta de sensibilidad” de la ministra, y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) lamentaron que la contestación de Darias fuera la misma que la que les dio “¡la secretaria de estado de Sanidad en diciembre!”.