El postor de Thenaisie asume que la puesta en marcha de la fábrica requerirá reformas

El 8 de abril concluyó el plazo para la presentación de ofertas por las unidades productivas de la conservera Thenaisie Provoté. En esta primera fase del plan de liquidación, la administración concursal –a cargo de Arturo Villanueva, de Abac Concursal– pretendía la enajenación de las instalaciones con vistas a que continuase la actividad conservera en las mismas. El traspaso de una unidad productiva difiere así de una liquidación directa, en la que los bienes se venden independientemente del postor para hacer líquido el patrimonio y saldar la mayor cantidad de deudas posible. Este, el de la subasta, es el fin que le espera a las instalaciones de Thenaisie en Mos, donde tenía sus oficinas principales. Conservas Dani ha puesto sobre la mesa dos millones de euros por las de O Grove; nadie ha mostrado interés en las de la parroquia de Louredo. La conservera catalana –cuenta con una planta en Carnota de 5.000 metros cuadrados, donde elabora berberechos, sardinillas o mejillones– asume que tendrá que realizar importantes reformas para poder poner en marcha la de O Salnés.

Por este motivo, ha limitado a 12 el número de trabajadoras de Thenaisie Provoté que incorporará de inicio a su proyecto, de las 70 totales, según pudo saber FARO en fuentes conocedoras de las negociaciones. Comisiones Obreras ha respaldado su oferta, aunque ha reclamado un mayor número de contrataciones o la creación de una bolsa de empleo para el resto de la plantilla, de modo que puedan incorporarse a la nueva empresa a futuro; la CIG la ha rechazado de plano. No ha trascendido qué inversión requeriría la factoría de O Grove para ser viable. La anterior propiedad de la conservera, la rumana Scandia Food, encargó un informe “detallado” sobre las líneas de producción a la consultora Roland Berger. En ese documento, entregado a finales de 2019, estimó “que la empresa necesita una inversión cercada a los tres millones de euros para llegar a ser sostenible”, apuntaron entonces desde Bucarest. Eso sí, el estudio comprendía las instalaciones en su conjunto, tanto las de O Grove como las de Mos.

El detalle de la oferta

De hecho, los dos millones que ha ofrecido Conservas Dani se reparten de este modo: 1,8 millones de euros por el inmueble y 200.000 euros por la maquinaria. El edificio fue valorado en 3,58 millones de euros, como consta en el plan de liquidación, aunque sobre él pesan cargas hipotecarias por más de cinco (en favor de Abanca, Santander, BBVA, Targobank, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank). La maquinaria fue tasada en otros 1,34 millones. El auto que aprobó el plan de liquidación, dictado por el magistrado Manuel Marquina, rechazó las alegaciones planteadas por el comité de empresa como por parte de Abanca. En el primer caso, solicitaban que las empresas interesadas se subrogasen todos los contratos, y “hacer un esfuerzo para mantener todos los puestos de trabajo”. “Aunque la conservación del mayor número de puestos de trabajo ha de ser siempre una de las reglas que conduzca la actuación de la administración concursal durante el concurso, y no solo dentro de la fase de liquidación –dictó el magistrado–, ello no puede convertirse en un requisito sine qua non de las operaciones, puesto que, de ser así, las mismas serían inviables en la mayoría de los casos”.

Si en un mes no hay ofertas por la factoría de Mos –ya descartado el traspaso de la unidad productiva–, ésta se venderá al mejor postor, sin límite mínimo para los interesados. El precio para esta unidad productiva era de un millón de euros.

