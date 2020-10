La patronal pesquera clama por el "Brexit": "No puede ser que ellos pesquen el 1 de enero y nosotros no"

"Nos acercamos peligrosamente a 1 de enero y no hay un escenario claro. No puede ser que ellos pesquen para esa fecha y nosotros no". La proximidad a un Brexit sin acuerdo pone cada vez más nervioso al sector pesquero europeo, con el español a la cabeza. La patronal española Cepesca celebró ayer el tradicional encuentro anual con los medios (esta vez de forma telemática) y la actualidad de las negociaciones entre Bruselas y Londres se impuso al Covid, a las cuotas de 2021 o a problemas de calado en el sector como la imposibilidad de vender marrajo o la aplicación de un IVA superreducido para el pescado. Iván López, el vigués miembro de la patronal y representante de la misma en la Alianza Europea de Pesca (EUFA), recalcó que Reino Unido "no ha hecho ningún tipo de concesión" hasta la fecha y no vería con buenos ojos que la UE lo hiciera ahora. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, por su parte espera que el sector no acabe siendo moneda de cambio, "como ya ha ocurrido en otras ocasiones".

Las declaraciones de Garat y López llegaron el día en que se reunió el Consejo Europeo y grandes voces como la del presidente de Francia insistieron en que los pescadores europeos en el proceso de desconexión de Reino Unido. "No pueden ser los sacrificados", manifestó Emmanuel Macron, "es un punto importante de la discusión para nosotros". "También Merkel está hablando continuamente de la pesca", recuerda el miembro de EUFA.

No obstante, el Consejo se prepara para lo peor y ayer insistió en el mandato al jefe negociador, Michel Barnier, para intentar llegar a un acuerdo sin salirse de las premisas establecidas desde un principio (con la pesca como uno de los principales ejes) y, aunque urgiendo a la vez a impulsar planes de contingencia en caso de que no se consiga un pacto. "Pedimos que la lucha de Barnier continúe hasta el final y que no sea esto nadar para morir en la orilla; queremos algo tan sencillo como quedarnos como estamos, también a nivel de comercio", explicó Iván López, que vaticinó que un no deal "puede hacer un roto muy grande" a la flota.

"Tenemos la sensación de que la pesca será uno de los asuntos que van a suponer la vara de medir del acuerdo. El Gobierno de España y el resto de países y la Comisión Europea deben seguir defendiendo el mandato de la negociación y jugar todas las cartas disponibles. No se puede permitir que a última hora nos puedan vender, como ya ha ocurrido en otras ocasiones", advirtió por su parte Javier Garat.

Coyuntura

Durante el encuentro matinal otro de los temas importantes tratado por la patronal fue la histórica petición de aplicar un IVA del 4% al pescado, sobre todo ahora que la situación económica empeorará previsiblemente para el país debido a la pandemia del coronavirus. "No nos vamos a cansar de pedirlo al Gobierno, aunque haya voces en el Ejecutivo que amenazan con subirlo en estos momentos", espetó Garat. Para Cepesca, "es una medida justa y necesaria" no solo para la flota, sino también para el resto de la sociedad. Sin embargo, la respuesta hasta ahora es nula. "Nunca se han dignado a contestarnos ante la petición del IVA, pero eso no va a hacer que desistamos", recalcó.

Tal y como sucedió en Galicia -y como recogió FARO en varias ocasiones- las ventas del pescado cayeron también a nivel general, reduciéndose un 20% según Cepesca y llegando al 80% en el caso de especies más caras como el marisco o el pez espada. Pese a la mejoría de los últimos meses, la evolución del a economía no transmite optimismo, de ahí que esperen que en Navidad, la campaña más fuerte, reine la incertidumbre. A eso se suma la crisis de la hostelería, principal cliente de la flota.

"El dinero que van a tener los consumidores será menor del habitual y provocará que haya menos consumo de productos pesqueros que son necesarios", apuntó Garat.

Junto a ello, y a preguntas de los periodistas, el secretario general de Cepesca reiteró su preocupación por la inclusión del Instituto Español de Oceanografía (IEO) dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por su labor de investigación, evaluación y asesoramiento es "fundamental" para la flota, así como la falta de comunicación entre los ministerios del Gobierno para temas clave para el sector como la comercialización del tiburón marrajo, que afecta a Galicia.