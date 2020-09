Mar descarta una nueva FP dual pesquera en Vigo hasta rematar y evaluar la actual

La Consellería do Mar descarta la creación de un nuevo ciclo de formación profesional dual (FP dual) en el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico, situado en Vigo, hasta que no se analicen los resultados del actual, de "carácter experimental".

Pese a que desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) la intención era tramitar la FP dual de patrón de altura, muy necesario para la flota de larga distancia de la ría, durante este año, desde Mar explican que "no se abordará" hasta que "no se analicen los resultados de esta promoción", que realiza el ciclo superior de mecánico mayor naval. Además, fuentes de la Consellería también indican que no les llegó demanda desde los armadores para iniciar el nuevo ciclo.