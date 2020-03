El palangre gallego se queda sin más cuota de atún rojo pese a no agotar la del año pasado

El preciado atún rojo ( Thunnus thynnus), que el año pasado alcanzó una cotización media en Galicia de 7 euros el kilo, seguirá siendo luso en la lonja de Vigo este año. Los buques de palangre gallegos no lograron agotar las seis toneladas de las que disponían el pasado año y dan por descartado que Madrid entregue más cupo para la nueva campaña. Culpan de ello a que los estrictos requisitos implementados para anotar las capturas de esta delicada especie echaron para atrás a los armadores. De hecho, cada buque solo podía capturar dos piezas por marea. No así los palangreros portugueses, con más manga ancha a la hora de poder pescar y de anotar. "Serán ellos los que sigan trayendo atún rojo", informaban fuentes de la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi).

En 2018 las ventas en fresco de atún rojo registradas en las lonjas de la comunidad gallega fueron inexistentes. Con el levantamiento del veto al palangre y el acceso a cuota de la flota, Vigo se convirtió en la única rula que vendió la especie. El grueso de esas ventas tuvo lugar a partir de abril, cuando ejemplares poco habituales empezaron a acaparar los flashes de vendedores y curiosos (se llegó a vender un ejemplar de 399 kilos, como informó FARO).

Según los datos del a Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar), en la lonja olívica se superaron los 82.160 kilos, que se vendieron por casi 600.000 euros. Prácticamente todas las capturas llegaron de la mano de los buques portugueses, cuyo ejemplar más caro se vendió a 12,2 euros el kilo.

El boom del atún rojo en Vigo había hecho que fuentes del sector palangrero gallego alzaran la voz para reclamar más cupo a la Secretaría General de Pesca. En el caso de este tipo de barcos se enfocaba en las capturas accesorias (especies que de forma fortuita acaban en el anzuelo). Sin embargo, finalmente no agotaron las seis toneladas de las que disponían. "Las condiciones no fueron atractivas para los armadores", explica Edelmiro Ulloa, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), "y por eso no se acabaron las seis toneladas".

La flota espera ahora la resolución de Pesca con el reparto de la especie por tipos de flota (como sucede también en el caso del atún patudo). "Pero sabemos que no nos van a dar más al no acabar las del año pasado", apunta Ulloa. El palangre de superficie captura principalmente pez espada, tintorera y marrajo, pero también atunes, siendo el rojo el que más cotización alcanza.

Ventas

En lo que va de año la lonja olívica ha vendido 2.100 kilos de atún rojo por 23.000 euros correspondiente a siete descargas (el año pasado hubo 28). Desde Acopevi estiman que entre finales de abril y mayo volverán a verse los grandes ejemplares en la lonja. El otro túnido que se vendió en Galicia (también en Vigo) en lo que va de año es el patudo ( Thunnus obesus): 492 kilos por 3.500 euros.