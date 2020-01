La Xunta tramita ya la Ley Vigo para ampliar el Ifevi y Caballero critica un retraso "de 20 días"

La Xunta anunció ayer el inicio de la tramitación de la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) a través de la Ley 3/2016 de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés. Desde la Administración gallega solicitaron al Concello que someta a información pública el proyecto, remitido ayer, durante un plazo de 20 días. El alcalde de la ciudad, por su parte, criticó el retraso "de 20 días" por parte de la Xunta, a la que responsabilizó de la improbable finalización de la obra de cara a la celebración de Conxemar en octubre.

La Consellería de Economía detalló en un comunicado que procede a tramitar el proyecto a través de la Ley Vigo "pese a que el Ayuntamiento no remitió la información por la cual no lo desarrolla a través de una ordenación provisional". Para ello, solicita de nuevo "toda la información de la que dispone", incluido el "informe desfavorable" de Aena "por el cual manifestó que no pudo tramitarlo".

En su rueda de prensa diaria, Abel Caballero insistió en que la Zona Franca se presta a pagar la obra, que estima en cinco millones (la Xunta indica que hay programados siete para la ampliación). "Estamos dispuestos; no nos contestaron", indicó el regidor.

El martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó ayer que "todo parece indicar" que la obra no concluirá este año por el "bloqueo" urbanístico de la ciudad, a lo que Caballero respondió ayer que "o no sabe nada de urbanismo o miente", y añadió que "seguramente" suceden "las dos cosas". "Es un farsante. Viene aquí a mentir", proclamó el alcalde.