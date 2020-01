Cambados enfila el final de su campaña de la vieira, tras extraer 45 toneladas

La Cofradía de Cambados enfila la recta final de su campaña de la vieira, tras una muy buena Navidad en lo que respecta a las ventas. El gerente de Porto de Cambados, José Luis Souto, afirma que, "durante las semana de Navidad y Nochevieja, todo lo que se pescaba se vendía en fresco". Un síntoma de que los mercados tenían ganas del marisco arousano, y de que siguen confiando en su calidad.

Los pescadores cambadeses y la empresa han decidido tomarse esta semana como respiro. Desde que se inició la extracción, hace algo más de un mes, hasta ahora han extraído unas 45 toneladas de recurso. Es una cifra baja, de las más modestas de los últimos años, lo que parece indicar una vez más que el recurso está sufriendo una gran presión extractiva en Arousa.

Tras el parón de esta semana, los barcos de Cambados volverán a faenar la próxima, pero ya no por mucho tiempo. José Luis Souto apunta que quieren congelar algo de marisco para hacer stock para el resto del año, y ese será el destino que tenga la vieira que se obtenga a partir del lunes próximo.

Pero Cambados ya no trabajará muchos más días, con la intención de no sobreexplotar la especie. "Todavía no está decidido cuántos días más iremos, pero en principio pensamos que será una semana o semana y poco más, porque los últimos días de pesca a la flota ya le costaba traer por encima de los 1.000 kilos, pese a estar autorizada a llegar a los 3.000 diarios".

Además, la firma que comercializa la vieira de la Cofradía de Cambados ha empezado a trabajar con una de las distribuidoras de alimentación para hostelería más importantes del País Vasco, con la intención de aumentar las ventas en ese territorio.

Finalmente, Porto de Cambados está estudiando el calendario de ferias para los próximos meses, con citas como Gourmet o Alimentaria. Souto considera que es importante estar en algunas de ellas para seguir dándose a conocer entre los profesionales de la Península, "ya sea como expositores o como visitantes".