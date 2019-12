Los armadores de Vigo inician las pruebas con su sello de calidad

La Organización de Productores Pesqueros de pesca fresca de Vigo (OPPF-4) realizó ayer las primeras pruebas con su marca Fresco & Salvaje, con que identifican el pescado fresco y procedente de la flota viguesa. Esta primera experiencia a las plazas de toda la comarca como de Vigo, Porriño, Ponteareas, Cangas u Oia.

El objetivo es que esta marca, cuya creación fue adelantada por FARO a finales de 2017, llegue al mercado minorista, y a medio plazo, también a grandes superficies con las que se ha comenzado a establecer contacto para que se adhieran a esta iniciativa. Con este sello se busca garantizar al consumidor el origen salvaje (no criado o cultivado), que procede de la pesca extractiva y que no ha sido refrigerado a menos de cero grados, garantizando con ello su frescura y no congelación.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).