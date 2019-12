La reapertura de la pesca del jurel en el Cantábrico acaba con el amarre del cerco

El cerco gallego finalizará el año faenando en aguas del Cantábrico Noroeste. La Secretaría General de Pesca cerró el 27 de noviembre la captura de jurel por el agotamiento de la cuota disponible (los pesqueros que tuvieran cuota propia podían seguir navegando). Esta prohibición de capturar xurelo en aguas del Cantábrico fue recibida con pesar entre la flota, ya que es la única especie que la mantenía en activo. Sin embargo, el pasado 5 de diciembre la flota cerquera pudo retomar la actividad entre Fisterra y el golfo de Vizcaya (zona VIIIc) ya que Pesca consiguió un intercambio con un país miembro. Por ello el cerco de Galicia celebra su reapertura. "Es la única pesquería que tenemos, por lo que es muy positivo. Sobre todo tras estas semanas de mal tiempo que obligaron a los barcos a permanecer parados tiempo antes de que se decretara su cierre", manifiesta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, que precisa que las embarcaciones llevaban más de un mes sin salir a pescar.

El portavoz de Acerga, organización que agrupa a 107 cerqueros de la comunidad, define como "necesaria" esta reapertura, ya que a pesar de que entre Fisterra y el golfo de Cádiz (zona IXa) aún tenían cupo disponible, las condiciones meteorológicas no hacían rentable el desplazamiento de la flota. "Ir a trabajar a esa zona para estar amarrados por el mal tiempo no es normal, porque hacer vida a bordo es muy difícil, y económicamente no es rentable", explica García.

El sector cuenta con que la cuota conseguida por la Secretaría General de Pesca dure hasta finalizar el año, aunque progresivamente los cerqueros de Acerga pararán a lo largo del mes de diciembre. "Queda esta semana y la que viene de trabajo. Después los barcos irán amarrando", dijo.