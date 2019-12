Un vídeo para convencer a la UE de la importancia del mar para Galicia

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, presentará mañana en Bruselas el vídeo 'Galicia, desde o mar - Galicia, by the sea', con el que la comunidad autónoma gallega pretende trasladar a las autoridades europeas la realidad de su mar y su gente y sensibilizar sobre la importancia de establecer totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas, así como otras medidas de gestión en el área de la pesca marítima, no solo teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sino también los económicos y sociales.



Quinta expuso hoy este postulado después del Consejo Asesor de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Pesca, que describió la posición de España para las negociaciones de la próxima semana con el Consejo de Pesca de la UE. Esta reunión, en la que Galicia representará nuevamente a las comunidades autónomas de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decisiva para la flota pesquera, ya que se negociarán las posibilidades de pesca para 2020.

La pieza audiovisual que la Consellería do Mar presentará mañana en Bruselas cuenta con la participación de profesionales del sector pesquero gallego que informan de su día a día y muestran lo que significa trabajar en el mar. De esta forma, se pone cara a los miles de trabajadores vinculados a la pesca y el marisqueo en Galicia para que Europa sea consciente de que las medidas adoptadas en esta área tienen consecuencias para las actividades de estos profesionales que dependen del mar y no entienden su vida cotidiana sin ella.