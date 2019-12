El Blue Star, encallado en Galicia al menos dos días más

El segundo intento para sacar el buque 'Blue Star' de la costa de As Mirandas, en Ares (A Coruña), realizado en torno a las 2,45 horas de este martes, 10 de diciembre, con la pleamar, no ha logrado el objetivo buscado. El operativo ha concluido sobre las 3,15 horas, tras constatarse que la acción de los dos remolcadores desplegados en el lugar no conseguían retirar el barco quimiquero de la zona rocosa en la que permanece desde el pasado 24 de noviembre.

Ha sido este el segundo intento en apenas doce horas, tras haber ejecutado sobre el mediodía del lunes una nueva maniobra, que logró desplazar el buque unos ocho metros a babor en su zona de popa. Pero de nuevo las condiciones del mar no fueron tan fuertes como estaba previsto. Así, con olas que apenas llegaron a los tres metros el buque con bandera de Malta y más de 120 metros de eslora apenas notaba el movimiento en su casco.

Aplazada hasta el jueves



En la operación han vuelto a participar los remolcadores Boka Pegasus y Union Princess, contratados por la empresa holandesa SMIT Salvage, designada por el armador del barco siniestrado para las tareas de rescate.

Además, han seguido de cerca todo el operativo otros dos remolcadores, el Vehintiocho, de una empresa de Santander y que también ha sido contratado por SMIT Salvage, y el Don Inda, remolcador de Salvamento Marítimo, que se encuentra en la zona por si es necesaria su colaboración.

Nuevo intento para remolcar el Blue Star de la ría de Ares // Agencia ATLAS

Según fuentes consultadas por Europa Press, el operativo de rescate no volverá a activarse hasta por lo menos este jueves, día 12, cuando se espera mar de fondo con olas de cinco a siete metros, unas condiciones que se estiman necesarias para darle flotabilidad al buque siniestrado y que también están previstas para el viernes.

Por otra parte, tanto los remolcadores Unión Princess como Don Inda tienen previsto desplazarse este martes hasta el Puerto de A Coruña, y en el lugar del accidente quedará el Boka Pegasus, que tiene un cabo de unión con el Blue Star en su zona de popa y el 'Vehintiocho'. En caso de lograr sacar el buque de donde está encallado, fuentes consultadas por Europa Press han trasladado que la intención del armador es trasladarlo a Ferrol.

Dyneemas muy resistentes



El remolcador Boka Pegasus está utilizando un tren de remolque con dyneemas de 90 milímetros, un diámetro muy considerable y que justifica que durante los dos intentos no se rompiera ninguna vez. Las dyneemas son hasta quince veces más resistentes que el cable de acero y están fabricados en fibra. De hecho existen tan solo dos lugares en todo el mundo en donde se fabrican, en Holanda y Carolina del Norte (EE.UU.).

En el caso de los buques de Salvamento Marítimo, el diámetro máximo de dyneemas que se utiliza es de 48 mm, que es una medida que resiste las operaciones a las que se enfrentan los profesionales de la sociedad pública perteneciente al Ministerio de Fomento, ya que sus tareas suelen ser la de ofrecer remolque a buques con problemas.